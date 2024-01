Calciomercato Roma, il nuovo fenomeno brasiliano per De Rossi

Calciomercato Roma, riflettori puntati su un gioiello del calcio brasiliano. Contatti già avviati con la squadra giallorossa, c’è attesa per l’offerta decisiva.

Dopo il ribaltone in panchina la Roma è pronta a tornare in campo, questo pomeriggio allo stadio Olimpico. Contro l’Hellas Verona ci sarà il debutto da tecnico di Daniele De Rossi, ingaggiato per sei mesi dopo l’esonero ufficiale di José Mourinho. Oltre al tecnico anche Tiago Pinto ha le valigie in mano, con il divorzio dalla Roma annunciato nelle scorse settimane. Il calciomercato invernale è entrato nella fase finale e spunta una nuova pista in attacco dal Brasile per la squadra giallorossa.

Undici giorni separano la Roma dalla chiusura del calciomercato invernale, ed al conseguente divorzio già annunciato da Tiago Pinto. Il dirigente portoghese chiuderà il suo rapporto con la società giallorossa al termine del mese di gennaio, che può portare nuovi movimenti in ottica mercato. Sul fronte delle uscite è stato definito il trasferimento di Matias Vina al Flamengo. Il terzino sudamericano lascia il Sassuolo dopo il prestito estivo, con i giallorossi pronti ad incassare 9 milioni di euro dal Brasile. L’asse con il campionato verde-oro si arricchisce di un nuovo scenario in entrata per la Roma.

Calciomercato Roma, talento brasiliano nel mirino: attesa per l’offerta in attacco

In attesa del battesimo in panchina di Daniele De Rossi, dal Brasile emerge una nuova pista in attacco per il calciomercato della Roma. La squadra giallorossa, pronta ad incassare un tesoretto in entrata derivato dalla cessione definitiva di Matias Vina, ha allacciato i contatti per un gioiellino del calcio brasiliano.

Fari puntati sul giovane William Gomes, attaccante esterno di 17 anni in forza al San Paolo. Con i brasiliani l’ala sinistra ha già debuttato in prima squadra lo scorso anno ed emergono i contatti per portarlo alla Roma in Brasile. A svelarli il sito Uol.com.br, che evidenzia come ci sia attesa per l’offerta decisiva che potrebbe aprirgli le porte in giallorosso già nelle prossime settimane. Una nuova suggestione per l’attacco della squadra giallorossa, ad un passo dalla prima gara da allenatore di Daniele De Rossi.