Infortuni Roma, fiato sospeso Dybala: doppio recupero

Infortuni Roma, anche al debutto in panchina di Daniele De Rossi non sono mancati guai fisici in casa giallorossa. Fari puntati sulle condizioni di Dybala e Spinazzola ma non solo.

Buona la prima per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. La squadra giallorossa torna alla vittoria casalinga, la prima del nuovo anno solare in campionato, contro l’Hellas Verona. Allo stadio Olimpico si è chiuso sul 2-1 l’anticipo della ventunesima giornata, con la Roma che ha agganciato momentaneamente in classifica il Bologna di Thiago Motta al settimo posto. Anche al battesimo in panchina dell’ex Capitano romanista non sono mancati infortuni pesanti in casa giallorossa: con gli stop di Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala contro gli scaligeri.

La Roma torna alla vittoria in campionato e Daniele De Rossi debutta con tre punti sulla panchina giallorossa. Il 2-1 sull’Hellas Verona allo stadio Olimpico consegna la piena posta in palio all’undici romanista, con lo stadio che ha fischiato i calciatori prima e dopo la sfida casalinga. I tifosi hanno omaggiato anche l’esonerato José Mourinho, oltre ad accogliere con calore il ritorno di DDR in casa giallorossa. L’ex Capitano, come è stato per il suo predecessore, deve da subito fare i conti con l’infermeria dopo la prima partita alla guida della Roma. Ieri si sono fermati in campo per noie fisiche prima Leonardo Spinazzola, poi Paulo Dybala.

Infortuni Roma, ansia per Spinazzola e Dybala: doppio recupero per De Rossi

La gara del laterale umbro è durata poco più di venticinque minuti, pima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Stessa problematica lamentata da Paulo Dybala, sostituito prima dell’ora di gioco allo stadio Olimpico. De Rossi a fine gara ha cercato di gettare acqua sul fuoco intorno alle loro condizioni, ma i due verranno monitorati con attenzione in vista della sfida tra Salernitana e Roma, in programma lunedì 29 gennaio.

Doppio campanello d’allarme per DDR in vista di Salernitana-Roma. Ma c’è anche un doppio recupero alle porte, secondo quanto scrive quest’oggi il Romanista. In vista della trasferta in casa granata potrebbe rivedersi dopo tanto tempo Marash Kumbulla. Oltre all’ex Hellas Verona potrebbe materializzarsi anche il recupero di Renato Sanches.