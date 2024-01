Dal Manchester United alla Roma: la data dell’annuncio

La Roma continua la caccia al nuovo DS, che raccoglierà l’eredità di Tiago Pinto. Sfida al Manchester United e conto alla rovescia: ecco la data dell’annuncio.

Il conto alla rovescia per la nomina del nuovo DS in casa Roma è partito da tempo. Ad inizio mese, subito dopo l’apertura della sessione di calciomercato invernale, la società giallorossa ha annunciato l’addio a Tiago Pinto ad inizio febbraio. Mancano pochi giorni al divorzio con il dirigente ex Benfica, che sta cercando di piazzare nuovi colpi in entrata per il neo tecnico Daniele De Rossi. Ecco le ultime sulle manovre dirigenziale della società guidata dalla famiglia Friedkin, spunta la concorrenza del Manchester United.

La Roma dei Friedkin ad inizio gennaio aveva annunciato il divorzio da Tiago Pinto, mentre una settimana fa ha ufficializzato l’esonero di José Mourinho. La coppia portoghese che ha guidato la squadra giallorossa nelle ultime due stagioni e mezza è ormai solo un ricordo. L’attualità in panchina porta il nome di Daniele De Rossi, annunciato a stretto giro di posta dopo l’addio allo Special One. Il connazionale Tiago Pinto invece lascerà la Roma ad inizio febbraio, dopo la chiusura dell’ultima sessione di calciomercato invernale in casa giallorossa. L’ex Benfica, dopo l’arrivo in prestito di Huijsen dalla Juventus, ora sembra pronto a regalare nuovi rinforzi sulle corsie a DDR. E si avvicina la data dell’annuncio del nuovo dirigente scelto dalla proprietà Friedkin.

Nuovo DS Roma, Mitchell in pole position: concorrenza del Manchester United

Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri della proprietà statunitense come erede di Tiago Pinto. La candidatura più forte per il nuovo Direttore sportivo porta il nome di Paul Mitchell. Il dirigente inglese che ha lavorato con Lipsia, Tottenham, Bragantino e Monaco viene seguito anche dal Manchester United in Premier League.

A svelare le prossime manovre dirigenziali della Roma è la Gazzetta dello Sport che fissa l’annuncio del nuovo DS giallorosso tra dieci giorni esatti. Al nome di Mitchell si aggiungono tre alternative: Christopher Vivell, Javier Ribalta e Michael Edwards. Più fredda la pista Modesto dal Monza, non viene neanche citato il nome di Massara.