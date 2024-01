La Roma sul nuovo Dybala: blitz da 15 milioni

Calciomercato Roma, nuova pista in vista delle ultime giornate di gennaio. Si accende improvvisamente la caccia al nuovo Dybala: il blitz è da 15 milioni.

Riflettori accesi sulle ultime manovre della Roma nella finestra di calciomercato invernale. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha avuto riflesso anche sulle strategie adottate da Tiago Pinto, sempre più vicino all’addio ai giallorossi. Nell’ultima settimana di gennaio non sono esclusi nuovi movimenti in casa Roma, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Si lavora alla fumata bianca definitiva per quanto riguarda l’out di sinistra, con Angelino in uscita dal Galatasaray che ha trovato l’accordo per sbarcare a Trigoria. Ma non è escluso un nuovo blitz in entrata per regalare a DDR il nuovo Dybala già a gennaio.

Si stanno limando i dettagli per definire l’arrivo di Angelino alla Roma. Il terzino sinistro è di proprietà del Lipsia ma ha giocato la prima metà di stagione nel Galatasaray. I turchi non sembrano intenzionato a schierarlo nuovamente, per evitare che scatti l’obbligo di acquisto nei confronti del laterale spagnolo, mentre il Lipsia è pronto a cederlo nuovamente, stavolta alla Roma. L’arrivo di De Rossi, che sembra orientato a schierare la difesa a quattro, ha spostato la priorità in entrata di Tiago Pinto dal ruolo di centrale a quello di esterno, ma le sorprese non sembrano finite qui. Oltre all’imminente arrivo di un rinforzo sulla corsia mancina, si affaccia l’ipotesi di un ritorno di fiamma a sorpresa sulla trequarti.

Calciomercato Roma, occasione Baldanzi a gennaio: servono 15 milioni

L’ultimo colpo di mercato targato Tiago Pinto, che a febbraio lascerà la Roma, potrebbe essere in Serie A. Nelle ultime ore era stata rilanciata l’ipotesi di uno scambio con la Fiorentina che coinvolgesse Belotti e Ikonè, ipotesi congelata al momento. Sempre in Toscana però si riaccende la pista che porta a guardare a Tommaso Baldanzi.

Ad aprire le porte ad un nuovo assalto al trequartista dell’Empoli è stata la giornalista Eleonora Trotta ( Calciomercato.it ) su ‘X’. La cronista evidenzia come lo scambio con la Fiorentina sia stato congelato, ed aggiunge: “Tra le idee degli ultimi giorni, ovviamente cessioni permettendo, c’è Tommaso Baldanzi che è sempre piaciuto ai giallorossi. L’Empoli valuta il fantasista circa 15 milioni.“