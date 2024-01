Niente penale per Dybala: la Roma fa chiarezza

Penale Dybala per l’amichevole mancata in Arabia Saudita, la Roma fa chiarezza in via ufficiale. Arriva la smentita su eventuali cifre da versare in caso di assenze a Riad.

Arriva la pronta smentita della Roma nell’ambito di una penale legata all’utilizzo di Paulo Dybala nell’amichevole in Arabia Saudita. Tra poco la squadra giallorossa scenderà in campo a Riad, per affrontare l’Al Shabab. L’incontro è stato organizzato nell’ambito della nuova sponsorizzazione araba sulle maglie giallorosse, e rappresenta la seconda partita in panchina per Daniele De Rossi. Il successore di José Mourinho ha deciso di lasciare a casa diversi calciatori reduci da problematiche fisiche. Oltre a Dybala non sono partiti i vari Spinazzola, Mancini e Huijsen.

Sono tanti i calciatori che non hanno preso parte alla trasferta di Riad. L’assenza di Paulo Dybala arriva dopo il nuovo stop per problemi fisici accusato dall’attaccante argentino della Roma. Nell’ultima uscita dei giallorossi, contro l’Hellas Verona, il numero 21 ha alzato bandiera bianca prima dell’ora di gioco. Esclusi problemi gravi, l’obiettivo è quello di tornare al fianco di Romelu Lukaku in vista di Salernitana-Roma in programma lunedì sera. Nelle scorse ore era spuntata un’indiscrezione legata ad una penale da pagare in caso di assenza di Paulo Dybala dall’amichevole odierna. La replica della Roma non è tardata ad arrivare: non c’è alcuna penale da pagare legata all’assenza dell’argentino, così come di alcun calciatore giallorosso.