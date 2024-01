Calciomercato Roma, offerta bianconera: Pinto al tappeto

Calciomercato Roma, fari puntati sulle ultime manovre di Tiago Pinto prima dell’annunciato addio. L’offerta bianconera mette i bastoni tra le ruote del portoghese.

Il mese di gennaio in casa Roma si è aperto con l’annuncio dell’addio a Tiago Pinto, fissato al termine della finestra di calciomercato invernale. Il dirigente ex Benfica lascerà i giallorossi dopo tre anni, con il casting per l’erede partito ormai da diverse settimane. In attesa di conoscere il nuovo innesto dirigenziale, l’attuale responsabile del mercato giallorosso sembra intenzionato a mescolare le carte in entrata ed in uscita. Spunta l’offerta bianconera a centrocampo che può mettere all’angolo il lusitano nell’ultima settimana di gennaio.

Il calciomercato invernale chiuderà i battenti il 1 febbraio, ed in casa Roma si stanno animando diversi scenari. Dopo l’arrivo in prestito del giovane Dean Huijsen dalla Juventus, ed il ribaltone in panchina con De Rossi al posto di Mourinho, le priorità in entrata sembrano cambiate per Tiago Pinto. I nomi più caldi come nuovi rinforzi giallorossi sono quelli del terzino sinistro Angelino dal Lipsia e del trequartista Baldanzi dell’Empoli. Tutto dipenderà però dai movimenti in uscita, con diversi calciatori pronti a salutare Trigoria dopo metà stagione.

Calciomercato Roma, grana Renato Sanches: il Besiktas si fionda su Romeu

Uno dei principali indiziati all’addio testa Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è arrivato in prestito dal PSG in estate ed è in rotta d’uscita a gennaio ormai da settimane. L’ultima partita giocata in giallorosso risale alla trasferta di Bologna, quando Mourinho lo sostituì dopo appena 18 minuti dal suo ingresso in campo.

Sulle tracce dell’ex Benfica è stato segnalato in Turchia il Besiktas, allenato dal connazionale Fernando Santos. I bianconeri turchi però, come evidenzia il sito turco Sports Digital, avrebbero formulato un’offerta ufficiale al Barcellona per Romeu. In caso di fumata bianca i turchi, accostati in precedenza anche a Nemanja Matic, difficilmente tenterebbero l’affondo per Renato Sanches. I blaugrana dal canto loro sembrano disposti a cedere senza problemi il mediano spagnolo.