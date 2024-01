Matic firma subito: assist alla Roma

Le strade tra la Roma e Nemanja Matic tornando ad intrecciarsi nel calciomercato invernale. Ecco la situazione che si starebbe creando con la firma del centrocampista serbo.

Nemanja Matic pronto a firmare un nuovo contratto, firma che potrebbe mettere di mezzo la Roma del partente Tiago Pinto. Insomma, se il portoghese in questo momento è a Milano per cercare di chiudere l’operazione Baldanzi, gli altri club si stanno muovendo per cercare di rinforzare la propria squadra. E spunta un intreccio caldissimo che porta a guardare al futuro dell’ex centrocampista serbo, in uscita dal Rennes.

Nemanja Matic in estate lasciò a sorpresa la Roma dopo una sola stagione, accasandosi con il Rennes. Ora lo scenario si è ripetuto in inverno, con il serbo in rotta d’uscita dalla squadra rossonera della Ligue 1. Il suo profilo dai media turchi era stato accostato alle manovre in entrata del Besiktas, da tempo segnalato sulle tracce anche di Renato Sanches in casa Roma.

Calciomercato Roma, svolta Matic: il Besiktas superato dal Lione

Tornando su Matic, centrocampista serbo che ha voluto a tutti i costi lasciare il giallorosso e accasarsi al Rennes, in Francia. Nonostante un contratto triennale firmato poco tempo fa, non ha trovato il suo habitat naturale e sta cercando un nuovo club.

Se dalla Turchia rimbalzava l’interesse del Besiktas nei confronti del serbo, secondo quanto rilancia Gianluca Di Marzio, Matic è pronto a firmare con l’Olympique Lione. Sarebbe pronto un contratto di due anni e mezzo per l’ex Roma, con il Besiktas scavalcato dal club francese. Dunque si potrebbe riaccendere l’opzione Renato Sanches per i bianconeri in Turchia. L’ex Psg è uno di quelli in partenza – insieme a Celik e Kumbulla – che possono dare il via libera definitivo all’affare per l’esterno del Lipsia, lo spagnolo Angelino.