Addio Roma a sorpresa: prestito annullato e nuova firma

Il calciomercato invernale della Roma entra nella fase più calda. A pochi giorni dall’annunciato addio, Tiago Pinto, è a Milano per definire le ultime manovre: occhio all’addio a sorpresa.

Il calciomercato della Roma entra nel rush finale, che porterà anche al divorzio da Tiago Pinto dopo tre anni. Ad inizio febbraio le strade tra il club giallorosso ed il general manager si separeranno, con il casting per il nuovo dirigente aperto da settimane in casa Roma. In attesa di scoprire chi sarà l’erede del portoghese, lo stesso Pinto sta accelerando per definire i suoi ultimi colpi in casa giallorossa. Le piste più calde in entrata sono due, ma occhio al possibile addio a sorpresa dopo l’annullamento del prestito a gennaio.

La Roma di Daniele De Rossi tornerà in campo lunedì sera, in casa della Salernitana. La squadra giallorossa è obbligata a vincere per risalire la classifica, mentre i campani sono alla disperata ricerca di punti salvezza. In attesa della terza gara a guida DDR sulla panchina romanista, si accendono i riflettori sulle ultime manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sembra intenzionato a lasciare la Roma con nuovi movimenti a sorpresa, sia in entrata che in uscita. Per quel che riguarda le cessioni, ieri il Flamengo ha ufficializzato l’arrivo di Matias Vina. Il laterale sudamericano che era stato girato in prestito in estate dalla Roma al Sassuolo.

Calciomercato Roma, salutato Vina il Sassuolo mette gli occhi su Joao Costa

Il terzino sinistro, ex Palmeiras, venne girato un anno fa in prestito al Bournemouth. Tornato dalla Premier League poi si è accasato nuovamente in prestito in casa neroverde. Ora il club emiliano sembra intenzionato a chiedere un indennizzo alla Roma per l’interruzione anticipata dell’accordo con i giallorossi.

A svelarlo è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che aggiunge come il Sassuolo avrebbe già individuato un potenziale arrivo nei prossimi giorni per sopperire alla partenza dell’uruguaiano. I neroverdi avrebbero messo gli occhi sul giovane Joao Costa, fresco di gol in amichevole in Arabia Saudita. L’ala destra di 18 anni sarebbe finita nel mirino del club emiliano, vedremo se raggiungerà altri ex primavera giallorossi come Missori e Volpato.