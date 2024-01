Doppio via libera Roma, UFFICIALE: firma da 30 milioni

Calciomercato Roma, la firma ufficiale da 30 milioni spalanca le porte alle manovre della squadra giallorossa. Parte l’effetto domino in corsia: ecco cosa cambia per Pinto.

La Roma di Daniele De Rossi tornerà in campo domani sera, in casa della Salernitana di Filippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso ha parlato dell’insidiosa trasferta in conferenza stampa, senza toccare temi di mercato in casa Roma. Ad un passo dall’addio a Tiago Pinto possono esserci nuovi movimenti in agenda negli ultimi giorni di gennaio per la squadra giallorossa. Fari puntati sulle corsie, con un doppio via libera che arriva grazie alla firma da 30 milioni, ufficializzata in queste ore.

Vigilia di campionato in casa Roma, la squadra giallorossa torna in campo dopo l’amichevole in Arabia Saudita. Nel Monday night della ventiduesima di Serie A la squadra guidata da Daniele De Rossi scenderà in campo allo stadio Arechi, casa della Salernitana. Per riconquistare terreno nella corsa al piazzamento in Champions League la Roma è obbligata a vincere in terra campana. Su un binario parallelo viaggiano le ultime manovre di Tiago Pinto, ad un passo dall’addio già annunciato ad inizio mese. E per il portoghese può arrivare un clamoroso doppio via libera dopo la firma ufficiale da 30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, intreccio in corsia col Galatasaray: firma ufficiale da 30 milioni

Il Galatasaray ha ufficialmente ceduto il terzino Sacha Boey al Bayern Monaco. I tedeschi si assicurano le prestazioni del laterale versando 30 milioni di euro nelle tasche del club giallorosso in Turchia. Proprio il Galatasaray è stato accostato a Zeki Celik, in uscita dalla Roma e gennaio ma non è finita qui.

Nella squadra turca c’è anche Angelino, passato in prestito la scorsa estate dal Lipsia. Il laterale spagnolo è il nome più caldo in entrata in casa Roma, alla ricerca di un vice Spinazzola negli ultimi giorni di gennaio. Dopo l’accordo trovato con il giocatore ed il club tedesco, manca solo il via libera dal Galatasaray all’annullamento del prestito. E nell’intreccio potrebbe finirci anche Celik, pronto a prendere il posto di Sacha Boey ceduto ufficialmente al Bayern Monaco.