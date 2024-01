Doppio addio Roma: firma in Serie A e fuori lista

Sono giornate decisive in casa Roma, dentro e fuori il campo da gioco. Si sblocca il calciomercato invernale in uscita: tutto pronto per il doppio addio a gennaio.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo questa sera, in casa della Salernitana. La squadra campana, guidata in panchina da Filippo Inzaghi, è ultima in classifica ed a caccia di punti salvezza. I giallorossi sono obbligati a vincere per ridurre le distanze dalla zona Champions League, mentre tanta attenzione viene rivolta alle ultime manovre del calciomercato invernale in casa giallorossa. Quella di stasera sarà l’ultima partita da dirigente romanista per il portoghese Tiago Pinto, che continua a muovere pedine ad un passo dall’annunciato addio.

La Roma è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata di gennaio, con il terzino spagnolo Angelino sbarcato nella Capitale nelle scorse ore. In queste ultime settimane non sono mancati colpi di scena in casa giallorossa, a partire dal divorzio con il dirigente portoghese annunciato per febbraio. Più recente e per certi versi sorprendente è stato l’esonero del connazionale José Mourinho, sostituito da Daniele De Rossi in panchina. Ora, ad un passo dai saluti, il dirigente ex Benfica ha messo le mani sul secondo rinforzo in arrivo a Trigoria. In attesa di movimenti in uscita, che potrebbero portare all’assalto last-minute al vice Dybala, sembra tutto pronto per la doppia cessione in casa femminile.

Calciomercato Roma femminile , doppio addio imminente: Serturini non convocata

Mister Alessandro Spugna, premiato quest’oggi con la Panchina d’oro della Serie A, è pronto a salutare due calciatrici nei prossimi giorni. Da un lato Barbara Latorre, pronta a volare in Spagna in prestito fino alla fine della stagione. L’altro nome in uscita è quello di Annamaria Serturini, entrambe fuori dalla lista delle convocate per la sfida tra Roma ed Ajax in Champions League.

Ci sarebbero tre quadre di Serie A sulle tracce dell’attaccante della Roma femminile, con la fumata bianca prevista a stretto giro di posta. Di sicuro mister Alessandro Spugna non farà affidamento su di loro nell’ultima uscita del girone europeo delle giallorosse, chiamate all’impresa in casa dell’Ajax per proseguire nella competizione europea.