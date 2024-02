Calciomercato Roma, sorpasso rossonero: firma imminente

Calciomercato Roma, sorpasso rossonero dopo il gong e conto alla rovescia per la firma. Presentata l’offerta che può far saltare il banco nei prossimi giorni.

Ieri sera si è chiuso il calciomercato invernale della Roma, l’ultimo targato Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, il cui addio ai giallorossi è stato annunciato ad inizio gennaio, è stato tra i protagonisti della sessione di riparazione. Tre innesti sono arrivati a Trigoria nelle scorse settimane, il primo in difesa, con il prestito secco di Dean Huijsen dalla Juventus. Nei giorni scorsi poi è arrivato il terzino sinistro Angelino e la ciliegina sulla torta, rappresentata dall’acquisto di Tommaso Baldanzi. Mentre sono state definite due cessioni in prestito in Serie A.

Tiago Pinto lascia la Roma dopo aver messo a segno il colpo Baldanzi. Il giovane trequartista arriva dall’Empoli in via definitiva e rappresenta un colpo in prospettiva che accende le fantasie della piazza. La sessione di calciomercato invernale ha visto il partente Tiago Pinto come uno dei profili più attivi in Serie A. La squadra giallorossa ha ceduto due giocatori in prestito nelle ultime battute della sessione invernale. Parliamo di Andrea Belotti, che vestirà la maglia della Fiorentina e Marash Kumbulla, accasatosi al Sassuolo per i prossimi mesi. L’ultimo calciatore in odore di addio è Zeki Celik, per cui si erano accesi radar in Francia e Turchia.

Calciomercato Roma, il Galatasaray guarda in Francia per la corsia di destra

In Ligue 1, da dove il terzino turco è arrivato alla Roma, si era parlato di un sondaggio del Marsiglia di Gattuso. Trattativa non decollata poi, con i francesi che non hanno ceduto il laterale Clauss, sondato anche dal Galatasaray. Proprio la squadra di Istanbul è stata accostata a Zeki Celik, con il mercato turco che chiuderà l’11 gennaio.

Il Galatasaray, che sembrava vicinissimo alla firma con Aurier, torna a guardare nel campionato francese per pescare il rinforzo atteso sulla corsia di destra. I giallorossi devono rimpiazzare Boey, ceduto al Bayern Monaco, e avrebbero rotto gli indugi per il terzino destro del Nizza, Youcef Atal. Ad evidenziarlo è su X il cronista turco Yagiz Sabuncuoglu, che parla di offerta ufficiale già recapitata al club rossonero.