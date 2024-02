Dall’Inter alla Roma, firma a sorpresa: Marotta tradito

La Roma di De Rossi torna in campo sabato pomeriggio, contro l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa del big match spunta una firma a sorpresa: dai nerazzurri a Trigoria.

La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico sabato pomeriggio. Daniele De Rossi è atteso dal primo big match dal suo arrivo sulla panchina giallorossa, contro l’avversaria più insidiosa della Serie A. Tra due giorni in casa della squadra giallorossa arriva l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da quatto vittorie consecutive in campionato tra cui l’ultimo scontro diretto con la Juventus. I nerazzurri sono in primi in classifica, con quattro punti di vantaggio ed una gara da recuperare nei confronti dei bianconeri. In attesa del big match, c’è uno scenario di calciomercato che irrompe a sorpresa tra i due club.

Dopo aver conquistato 9 punti nelle prime tre panchine con la Roma, ora Daniele De Rossi è atteso dal banco di prova Inter. Il primo big match della gestione DDR vede i giallorossi ospitare la capolista. rinvigorita dal successo di misura contro la Juventus. Sabato pomeriggio alle ore 18 i giallorossi sfideranno la formazione più in forma della Serie A, che in questo campionato ha subito una sola sconfitta a fine settembre, con il Sassuolo. I nerazzurri hanno la migliore difesa del campionato, con appena 10 reti subite dopo 22 giornate. In attesa del primo big match della Roma targata De Rossi, irrompe uno scenario di calciomercato che fa tremare Giuseppe Marotta,

Nuovo Ds Roma, spunta anche Baccin dall’Inter per il dopo Tiago Pinto

La Roma dei Friedkin non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha lasciato a fine calciomercato invernale, dopo tre anni in giallorosso. Tra le tante piste accostate alla lista dei desideri della proprietà statunitense ne spunta una nuova che punta direttamente ai quadri societari dell’Inter.

Sono tanti i nomi accostati alla Roma per l’eredità di Tiago Pinto, responsabile del mercato giallorosso nelle ultime tre stagioni. Secondo quanto scrive oggi ‘Il Messaggero’, in corsa c’è anche il dirigente interista Dario Baccin. L’ex difensore è vice ds nerazzurro dal 2017 e sarebbe finito nel mirino dei Friedkin. Il suo profilo va ad aggiungersi alla corposa lista per il post Pinto: da Modesto del Monza, passando per le figure di Neppe, Maurice, Vivell e Mitchell.