Grave infortunio e diagnosi choc, UFFICIALE: salta la Roma

Incubo infortuni prima della sfida alla Roma e diagnosi durissima dopo lo stop delle scorse ore. Nuova assenza ufficiale contro i giallorossi, c’è l’annuncio del tecnico.

Dopo aver centrato tre vittorie in altrettante gare ora per la Roma di Daniele De Rossi si alza l’asticella di difficoltà in campo. La squadra giallorossa ha raccolto 9 punti contro tre avversarie di bassa classifica in Serie A, dal Verona al Cagliari, passando per la Salernitana fuori casa. Tra due giorni ci sarà il delicato banco di prova contro la capolista Inter, subito dopo il primo confronto in casa del Feyenoord di Arne Slot. La nuova sfida agli olandesi mette in palio l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, con la squadra di Rotterdam che continua ad avere problemi dall’infermeria.

In cinque giorni le ambizioni della Roma targata De Rossi si misureranno contro avversarie di alto livello. Si parte dalla sfida dello stadio Olimpico di sabato pomeriggio, contro la capolista Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi non perde in campionato da fine settembre, unica sconfitta fin qui in Serie A per i nerazzurri, ed ha superato la Juventus nello scontro diretto al vertice di San Siro. Il tecnico della Roma confida di recuperare pedine importanti, a partire da Chris Smalling in difesa. Dovrebbero tornare a disposizione di DDR anche Spinazzola e Azmoun, eliminato dalla Coppa d’Asia. L’inter invece non avrà a disposizione Davide Frattesi, frenato da noie muscolari per la sfida dello stadio Olimpico. Nel frattempo continuano le cattive notizie in casa Feyenoord dall’infermeria.

Incubo infortuni per il Feyenoord, ufficiale: niente Roma per Timber

Il tecnico Arne Slot perde i pezzi in vista dell’andata del play off di Europa League contro la Roma. Oltre al portiere Bijlow, ieri si sono fermati il capitano Trauner. Ieri è stato costretto al cambio anche il centrocampista Quentin Timber, colpito da una dura pallonata in pieno volto.

Il centrocampista classe 2001 non riuscirà a recuperare per la sfida alla Roma, secondo quanto annunciato dal tecnico Arne Slot. Intervistato dai microfoni ESPN l’allenatore olandese ha annunciato: “È cosciente, ma non sa dove si trova in questo momento. Non è bello. Non ci sarà con lo Sparta e contro la Roma.“