Delusione Lukaku, hanno già scelto il sostituto

Romelu Lukaku non è riuscito ad incidere nella sconfitta della Roma contro l’Inter allo stadio Olimpico. Alcuni tifosi giallorossi indicano il cambio in attacco a mister De Rossi.

La striscia di vittorie consecutive della Roma targata Daniele De Rossi si è fermata a quota tre. I giallorossi hanno accarezzato per metà gara l’impresa contro l’Inter, grazie al vantaggio maturato dopo il primo tempo, ma nella ripresa i nerazzurri hanno avuto la meglio ieri pomeriggio. Nella sconfitta per 2-4 finale la prestazione di Romelu Lukaku, grande ex di giornata, ha lasciato tanta delusione ai tifosi romanisti, che hanno perso la pazienza ed invocato un cambio in attacco in vista delle prossime uscite della squadra guidata da DDR.

Dopo aver trascinato la Roma a suon di gol e grandi prestazioni, nelle ultime gare la stella di Romelu Lukaku sembra brillare sempre meno. Ieri Big Rom è stato tra i peggiori contro l’Inter, sbagliando diverse occasioni da rete, una clamorosa a tu per tu con Sommer. Così come avvenne nella sfida d’andata, quando San Siro sommerse di fischi il grande ex, il belga ha steccato anche la gara di ritorno conto l’Inter, ed alcuni tifosi romanisti hanno sottolineato la propria delusione in queste ore.

Lukaku stecca in Roma-Inter, i tifosi alzano la voce: hanno scelto Azmoun

Poche ore fa la Roma ha postato sul proprio profilo Instagram ufficiale una serie di scatti fotografici da Trigoria. La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi, con vista Feyenoord. Giovedì pomeriggio ci sarà la trasferta europea di Rotterdam, valida per l’andata dei play off di Europa League. Tanti tifosi invocano l’attaccante iraniano Sardar Azmoun al posto di Romelu Lukaku.

Tanti tifosi hanno commentato il post Instagram della Roma, in cui venivano mostrati scatti fotografici della seduta di allenamento polemica. C’è chi invoca l’iraniano in attacco al posto di Lukaku: “Per favore fate giocare Azmoun al posto di Lukaku.” Sullo scatto che inquadra Azmoun si legge: “Quello nella terza lo voglio vedere ASSOLUTAMENTE titolare. Lukaku deve fare un po’ di panchina dopo le ultime prestazioni.”