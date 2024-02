Dal Napoli alla Roma: rinnovo bloccato e scippo a zero

Calciomercato Roma, sono stati già avviati i contatti per il colpo dal Napoli. Il rinforzo può arrivare a parametro zero, occhio alla situazione contrattuale in casa partenopea.

La Roma torna in campo in Europa League, dopo aver trovato la prima sconfitta della gestione De Rossi in panchina. La squadra giallorossa è reduce dal 2-4 incassato dall’Inter allo stadio Olimpico. Non è bastato un gran primo tempo, chiuso in vantaggio in rimonta, per evitare la sconfitta contro la squadra più in forma del campionato italiano. Ora per DDR è tempo di debuttare in Europa sulla panchina giallorossa, con la sfida in casa del Feyenoord in programma giovedì pomeriggio. Mentre la Roma inizia a pianificare la prossima stagione, allacciando i contatti per il colpo dal Napoli di De Laurentiis.

La sconfitta contro l’Inter ha mostrato nuovamente limiti e lacune nella rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Tra i peggiori in campo, oltre ad un evanescente Lukaku in attacco, ci sono stati Rick Karsdorp e l’estremo difensore Rui Patricio. Il terzino olandese, ex di giornata in vista della sfida al Feyenoord, è stato surclassato sulla corsia di destra, mentre il portiere portoghese continua a non fornire le giuste garanzie alla difesa giallorossa. Il contratto di Rui Patricio è in scadenza a giugno ed il classe ’88 è destinato a lasciare la Roma a parametro zero. Già in Europa League il tecnico romanista potrebbe scegliere di rilanciare Mile Svilar dal primo minuto, mentre in vista della prossima stagione sono stati avviati i contatti per il colpo dal Napoli, che può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Roma, avviati i contatti per Meret: fari puntati sul rinnovo automatico

Fari puntati su Alex Meret, accostato alla lista dei desideri della Roma al pari di altre piste in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni i giallorossi avrebbero già avviato i contatti con l’estremo difensore dei partenopei, che ha il contratto in scadenza a giugno ed un opzione per il rinnovo automatico.

Tale rinnovo scatterà al raggiungimento del 70% delle presenze stagionali. Ad oggi il portiere azzurro è fermo al 68% ed ha saltato la trasferta di Milano per problemi fisici. Occhio dunque alle prossime scelte di Mazzarri in porta, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, in caso di mancato rinnovo la Roma potrebbe rompere gli indugi e piazzare il colpo a zero dal Napoli.