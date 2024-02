Calciomercato Roma, staffetta e rinnovo: via libera totale

Calciomercato Roma, è aperta la caccia all’erede di Rui Patricio. Fari giallorossi puntati in Serie A , il rinnovo contrattuale si avvicina ma il futuro è tutto da scrivere.

Ieri è rimasto in panchina Rui Patricio, nel pareggio maturato al De Kuip di Rotterdam. La squadra giallorossa, andata sotto prima della fine del primo tempo, ha agguantato il pari nella ripresa grazie al gol di Romelu Lukaku. Non ha deluso le aspettative Mile Svilar, confermato portiere di Coppa da Daniele De Rossi così come avvenne con José Mourinho. Il futuro tra i pali della Roma resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione, con il contratto del portoghese in scadenza a giugno. Fari puntati su un obiettivo in Serie A come erede dell’ex Wolverhampton.

Nell’andata dei play off di Europa League ha lanciato segnali incoraggianti Mile Svilar, secondo portiere della Roma e protagonista in Coppa al posto di Rui Patricio. Il portiere arrivato dal Benfica, che non ha troppe colpe sul gol subito, è stato decisivo con un intervento nel finale di gara, prima di esser salvato dal palo. Segnali positivi lanciati a mister De Rossi, che ha confermato la scelta del secondo portiere in Coppa come avvenne con la gestione José Mourinho. D’altro canto le ultime uscite di Rui Patricio sono state contraddistinte da nuovi passaggi a vuoto, mentre nei prossimi mesi sembra tutto pronto per l’addio al portoghese dopo tre stagioni. Fari puntati in Serie A per la caccia al nuovo portiere giallorosso.

Calciomercato Roma, erede Rui Patricio in Serie A: le ultime su Meret

La Roma è stata accostata da tempo a diverse piste in Serie A per risolvere la grana portiere la prossima stagione. Senza dimenticare la crescita di Svilar, nel campionato italiano rimangano in piedi le piste che portano a Falcone e Di Gregorio, e negli ultimi giorni si è accesa la suggestione Alex Meret dal Napoli.

Il portiere è pronto a tornare a disposizione di Mazzarri, che attuerà la staffetta con Gollini nelle prossime gare. Il rientro in campo dopo l’infortunio lo avvicina al rinnovo automatico che scatterebbe fino al 2025. Ma, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, anche in caso di rinnovo in estate i partenopei potrebbero cederlo per fare cassa.