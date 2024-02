Dal Barcellona alla Roma, firma a zero: sostituto scelto

Calciomercato Roma, il casting in vista della prossima stagione è aperto. Si può riaccendere una pista a costo zero in casa Barcellona: hanno già scelto il sostituto.

Dopo aver debuttato in Europa League, il cammino di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma riprende in campionato. La squadra giallorossa, reduce dall’1-1 di Rotterdam contro il Feyenoord, scende in campo in casa del Frosinone questo pomeriggio. Per la rincorsa alla zona Champions League i giallorossi sono chiamati alla vittoria contro la squadra guidata dall’ex, Eusebio Di Francesco. Volgendo lo sguardo alla prossima stagione ci sono tanti punti di domanda da sciogliere in ottica calciomercato e non solo. Il casting potrebbe riaccendere una pista a costo zero direttamente dal Barcellona in Liga.

La Roma di De Rossi si gioca tanto nelle prossime gare, sia in Europa che in Serie A. La squadra giallorossa, a partire dalla trasferta odierna in casa del Frosinone, non può permettersi nuovi passi falsi. La venticinquesima giornata di campionato dona la chance di lanciare un nuovo segnale alla corsa al piazzamento in Champions League. La Lazio affronta il Bologna allo stadio Olimpico, ed entrambe le squadre sono avversarie dirette della Roma nella corsa al quarto posto, occupato dall’Atalanta quota 45 punti. Giallorossi che hanno 38 lunghezze in campionato, e le prossime sfide contro Frosinone e Torino non possono prevedere passaggi a vuoto. In vista della prossima stagione poi, sono tanti gli elementi che potrebbero cambiare completamente in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, caccia al terzino sinistro: Marcos Alonso si libera a zero

Focus sulla corsia mancina della Roma, che vede attualmente i terzini Spinazzola e Angelino a disposizione di De Rossi. Il laterale umbro è in scadenza di contratto e sembra destinato a salutare definitivamente Trigoria, mentre lo spagnolo è arrivato in prestito con diritto di riscatto.

Possibile ritorno di fiamma in corsia per Marcos Alonso, in uscita dal Barcellona a costo zero. L’ex Fiorentina, ai box per infortunio almeno fino a marzo, sembra destinato a liberarsi a parametro zero. Nonostante i catalani abbiano un’opzione per il rinnovo, difficilmente la eserciteranno nelle prossime settimane. Secondo quanto scrive il sito Fichajes.net, i Blaugrana sembrano pronti a sostituire il classe ’90 con il giovane Alex Valle, classe ’94 in prestito al Levante.