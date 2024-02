Il titolarissimo recupera per la Roma: visite decisive

Visite mediche decisive a Roma e sfida ai giallorossi nel mirino per il titolarissimo. Si attende il via libera finale per la sfida dello stadio Olimpico.

Ritmi serrati in casa Roma dopo la vittoria esterna allo stadio Stirpe di Frosinone. La squadra guidata in panchina da Daniele De Rossi, malgrado un avvio di gara complicato, ha liquidato per 3-0 la pratica ciociara. Una vittoria esterna importante in chiave corsa al piazzamento in Champions League, col sorprendente Bologna che ha vinto allo stadio Olimpico contro la Lazio di Sarri. Ora il primo appuntamento da dentro o fuori per DDR vede all’orizzonte il play off di ritorno contro il Feyenoord di Slot. Mentre la prossima avversaria in Serie A potrebbe presentarsi col recupero di un titolarissimo allo stadio Olimpico.

La Roma strappa tre punti pesanti allo stadio Stirpe, casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Prima delle tre reti della squadra giallorossa il pallino del gioco era stato principalmente in mano ai ciociari, poi è stato bravissimo il giovane Huijsen a spaccare la partita con una grande rete. Tra i migliori in campo Mile Svilar, confermato a sorpresa in campionato ai danni di Rui Patricio. Il portiere serbo, così come avvenne in casa del Feyenoord, si è distinto per ottimi interventi in terra ciociara. Giovedì ci sarà la sfida di ritorno con la squadra olandese, valida per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Mentre in campionato i giallorossi affronteranno il Torino di Ivan Juric allo stadio Olimpico, lunedì prossimo.

Verso Roma-Torino, visite decisive per Buongiorno: può recuperare per l’Olimpico

Mentre la Roma è tornata subito a lavorare a Trigoria, con ancora assente Evan Ndicka in difesa, il Torino affronterà prima la Lazio e poi i giallorossi. La squadra granata, che sta vivendo un buon momento di forma (ancora nessuna sconfitta nel 2024), spera di ritovare diverse pedine agli ordini di Ivan Juric.

Un di queste è Alessandro Buongiorno, intoccabile in difesa in casa Torino e fermo per infortunio alla spalla dalla sfida al Cagliari. Proprio nella giornata di oggi per il difensore è in programma la visita a Roma, per ricevere il via libera per il ritorno in gruppo. Come scrive il sito Toro.it, qualora il classe ’99 dovesse ricevere l’ok da parte dei medici potrebbe tornare tra i convocati per la sfida dello stadio Olimpico.