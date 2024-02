Nuovo Ds Roma, scippo bianconero: c’è anche Tiago Pinto

Nuovo Ds Roma, blitz bianconero e scippo in Premier League. Le manovre del club giallorosso si intrecciano col futuro di Tiago Pinto dopo l’addio ad inizio febbraio.

Le strade tra la Roma e Tiago Pinto si sono separate al termine della sessione di calciomercato invernale. Il dirigente portoghese ha salutato Trigoria dopo tre anni intensi, tra luci ed ombre con la vittoria della Conference League come apice della sua avventura in giallorosso. L’ex Benfica ha lasciato la squadra giallorossa due settimane dopo l’esonero di José Mourinho. Dopo l’addio al tecnico lusitano, la proprietà Friedkin ha annunciato a stretto giro di posta l’ingaggio di Daniele De Rossi, mentre resta ancora vacante la carica del nuovo Ds, che prenderà il posto del dirigente ex Benfica.

Il mese di gennaio è stato all’insegna della rivoluzione per la Roma dei Friedkin. La proprietà a stelle e strisce ha prima comunicato l’addio a Tiago Pinto ad inizio anno, poi ha esonerato José Mourinho con la panchina affidata a Daniele De Rossi. L’ex Capitano sta raccogliendo consensi ed è atteso dal primo appuntamento da dentro o fuori dopo l’ingaggio in panchina, giovedì contro il Feyenoord in Europa League. Se l’annuncio del nuovo allenatore è arrivato a stretto giro di posta, ancora non ci sono segnali ufficiali su chi raccoglierà l’eredità dell’ex Benfica, il quale futuro si intreccia con le manovre della proprietà Friedkin. Sono tanti i profili accostati alla dirigenza statunitense, ma tutto può cambiare con l’effetto domino scatenato in Premier League dal Manchester United.

Nuovo Ds Roma, effetto domino in Premier League: tripla opzione Newcastle

I Red Devils sembrano aver scelto Dan Ashworth dal Newcastle come nuovo direttore sportivo. Mentre il club bianconero potrebbe richiedere una cospicua somma per liberarlo prima di gennaio 2026, è partito il casting per l’eredità dirigenziale in casa Magpies.

E, secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, sarebbero tre i profili più caldi in casa Newcastle. A scriverne è il sito Inews.co.cuk, che inserisce in lista Phil Giles del Brentford, tifoso dei bianconeri. Poi c’è anche il nome di Tiago Pinto nella lista dei desideri dei Magpies. Infine la candidatura di Paul Mitchell, accostato alla Roma proprio come erede del portoghese.