Dalla Roma alla Juventus: doppio sgarbo a costo zero

Calciomercato Roma, la Juventus prepara il doppio sgarbo a costo zero in estate. Fari accesi sulle manovre in entrata della squadra bianconera e duplice intreccio con i giallorossi.

Dopo aver superato ai calci di rigore il Feyenoord, conquistando gli ottavi di Europa League, la Roma di De Rossi torna in campo lunedì sera. Allo stadio Olimpico arriverà il Torino di Ivan Juric, che ieri contro la Lazio ha trovato la prima sconfitta del 2024. In attesa della sfida alla squadra granata, nuovo crocevia per la corsa al piazzamento in Champions League, dalla sponda bianconera di Torino si anticipano diversi scenari in ottica calciomercato estivo. La Juventus sembra pronta ad un doppio sgarbo a costo zero, riflettori puntati sulla difesa della prossima stagione per Massimiliano Allegri.

Archiviata col brivido dei calci di rigore la pratica Feyenoord in Europa League, la Roma torna subito al lavoro a Trigoria in queste ore. La squadra giallorossa prepara la sfida interna al Torino, in programma lunedì pomeriggio allo stadio Olimpico. In attesa di conoscere l’avversaria da affrontare negli ottavi di finale della competizione europea, i giallorossi sono obbligati a macinare punti per ridurre il distacco dalla zona Champions League. La sfida alla squadra di Ivan Juric rappresenta un banco di prova importante dopo le fatiche europee, mentre in ottica calciomercato c’è la Juventus pronta ad un doppio sgarbo in difesa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, non solo Huijsen: doppio sgarbo Juve in difesa

Il primo rinforzo di gennaio in casa Roma è stato l’arrivo in prestito del giovane Dean Huijsen dalla Juventus. L’olandese, da poco con la doppia cittadinanza spagnola, si è da subito messo in vetrina in casa giallorossa. Sono già due le reti siglate con la maglia della Roma per il giovane difensore centrale, che sembra destinato a tornare alla base la prossima stagione.

Non ci sono dubbi sul futuro dell’olandese, pronto a tornare alla Continassa in estate. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus in vista del prossimo anno continua a seguire diverse piste in difesa. Resta viva l’opzione Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid ed accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione, pronto il doppio sgambetto in difesa.