Calciomercato Roma, sorpasso De Rossi: niente addio

Calciomercato Roma, nuove gerarchie in campo e sorpasso targato Daniele De Rossi. La missione del tecnico giallorosso può allontanare l’addio in vista della sessione estiva.

Reduce dalla sofferta qualificazione agli ottavi di Europa League, conquistata ai rigori col Feyenoord, la Roma torna in campo domani pomeriggio. La squadra guidata da Daniele De Rossi ospiterà allo stadio Olimpico il Torino di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio. Giallorossi chiamati alla vittoria per non perdere terreno nella corsa al piazzamento in Champions League, mentre le scelte del nuovo tecnico romanista aprono nuovi scenari in vista della sessione di calciomercato estivo in casa giallorossa.

Ad un mese e mezzo dalla nomina come nuovo allenatore della Roma, il bilancio targato De Rossi è stato fin qui positivo. Nelle prime sette partite, dopo l’esonero di José Mourinho a metà gennaio, la squadra giallorossa ha trovato una sola sconfitta, contro la corazzata Inter. Il doppio confronto con il Feyenoord, il terzo consecutivo in Europa, è stato risolto dalla Roma ai calci di rigore, dove ha brillato la stella di Mile Svilar. L’ex Benfica ha scavalcato le gerarchie nelle ultime gare, conquistandosi il posto da portiere titolare a svantaggio di Rui Patricio, in scadenza di contratto. L’avvicendamento tra i pali apre a nuovi scenari in ottica calciomercato estivo, che coinvolgono anche altri settori di campo.

Calciomercato Roma, missione Aouar per De Rossi: addio più lontano

Fari puntati sul centrocampo, dove Houssem Aouar sta ritrovando minutaggio dopo la deludente esperienza in Coppa d’Africa. Il calciatore algerino, arrivato alla Roma in estate a parametro zero, sembrava uno dei maggiori indiziati all’addio in estate, nell’ottica di una plusvalenza utile alle casse della società giallorossa.

Ora la missione di Daniele De Rossi, secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è quella di rigenerare completamente l’ex Lione. Aouar ha firmato un contratto che lo lega alla Roma fino al 2028 ed ha scavalcato nelle gerarchie Renato Sanches. Un indizio della voglia di tornare protagonista da parte dell’algerino è arrivato anche giovedì, quando da subentrato contro il Feyenoord si è mosso con classe e precisione, arrivando anche a voler tirare il calcio di rigore con successo nella lotteria finale.