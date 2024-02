Rinnovo De Rossi: pioggia d’offerte e allerta Friedkin

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dalle fatiche dell’Europa League e tra poche ore torna in campo allo stadio Olimpico. In vista della prossima stagione si aprono le porte del rinnovo per DDR.

Ad un mese e mezzo dalla nomina come nuovo allenatore della Roma, il futuro di Daniele De Rossi resta un tema caldo in vista della prossima stagione. L’ex Capitano ha sostituito l’esonerato José Mourinho a metà gennaio, firmando un contratto con i Friedkin in scadenza nel prossimo giugno. Il cambio in panchina ha giovato ai risultati della squadra giallorossa, che in sette partite ha trovato una sola sconfitta, contro la schiacciasassi Inter. Reduce dalla conquista degli ottavi di finale di Europa League, la squadra giallorossa torna in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico, per affrontare il Torino di Ivan Juric.

Roma chiamata alla vittoria contro la squadra granata, che è reduce dal primo Ko del 2024. Il Torino di Ivan Juric è sceso in campo giovedì sera, perdendo il recupero contro la Lazio di Sarri. I giallorossi hanno però giocato trenta minuti in più degli avversari odierni, e lo stesso Daniele De Rossi ha anticipato in conferenza stampa di apportare cambi di formazione dal primo minuto oggi pomeriggio. Il nuovo tecnico della Roma non ha fallito il primo appuntamento da dentro o fuori sulla panchina, superando grazie ai calci di rigore l’ostacolo Feyenoord in Europa League. Ed il futuro di DDR resta un tema caldo in vista della prossima stagione.

Futuro De Rossi, offerte in arrivo: conto alla rovescia per il rinnovo

La sfida contro il Torino può rappresentare un vero e proprio spartiacque in casa Roma nella corsa al piazzamento in Champions League. I giallorossi possono recuperare terreno sull’Atalanta, che ha pareggiato col Milan, ed attendere il risultato della sfida tra Fiorentina e Lazio in programma stasera, il ritorno nella massima competizione europea è l’obiettivo stagionale della società giallorossa.

Secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Romanista’, in caso di mancato rinnovo per De Rossi potrebbero arrivare una pioggia d’offerte dopo il termine della stagione. L’ex numero 16 si sta mettendo in vetrina, ed il quotidiano avverte la famiglia Friedkin, auspicando una fumata bianca per il prolungamento contrattuale con Daniele De Rossi.