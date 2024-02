Calciomercato Roma, ribaltone nerazzurro e avviso ai Friedkin

Calciomercato Roma, sorpasso nerazzurro e avviso alla proprietà Friedkin. Ecco i consigli per gli acquisti in vista della prossima stagione in casa giallorossa.

Il mese di marzo vedrà la Roma di Daniele De Rossi giocarsi tante sfide potenzialmente decisive sul piano del bilancio stagionale. Si partirà dall’insidiosa trasferta di Monza, con la squadra di Palladino reduce da cinque gare senza sconfitte. Servirà un’altra prestazione senza sbavature per i giallorossi, che sono tornati in corsa per il piazzamento in Champions League in campionato. Dopo la trasferta in terra brianzola sarà il momento di preparare la sfida d’andata contro il Brighton, valida per gli ottavi di finale di Europa League.

Il ciclo targato Daniele De Rossi fin qui ha portato notevoli risultati sul campo, tra campionato ed Europa League. La squadra giallorossa ha trovato una sola sconfitta nelle prime otto gare con la nuova guida tecnica. Unica sconfitta arrivata contro la corazzata Inter, che ieri ha travolto l’Atalanta per 4-0 a San Siro, mettendo un’ipoteca pesantissima sullo Scudetto. Nelle ultime uscite dei giallorossi è stato promosso a portiere titolare Mile Svilar, che ha deciso con due prodezze la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Feyenoord. In vista della sessione di calciomercato estiva, col futuro dell’ex Benfica ancora da decifrare, arrivano i consigli per gli acquisti in porta per la società giallorossa.

Calciomercato Roma, consigli per gli acquisti ai Friedkin: tutto su Carnesecchi

A parlare del futuro tra i pali della Roma è stato Silvano Martina, intervenuto ai microfoni di Tv Play. L’ex portiere, poi procuratore tra gli altri anche di Buffon, ha parlato dell’exploit di Mile Svilar: “Mi pare stia dimostrando personalità e qualità. I rigori sono episodi fortunati, ma credo che interpreti bene il ruolo del portiere e quello è l’importante. Da come si sta comportando credo sia messo bene per avere una maglia da titolare nella Roma del futuro.”

In seguito Martina ha indicato chi sarebbe secondo lui il portiere ideale per la Roma: “Per me il più forte in assoluto tra i giovani è Carnesecchi. Di Gregorio sta facendo una stagione eccezionale. Falcone anche ha un ottimo rendimento, ma penso che giocare nel Lecce sia una cosa e giocare nella Roma sia un’altra, sicuramente è da monitorare. Se fossi nella proprietà della Roma però se devo fare un investimento prendo Carnesecchi.” In questi giorni sono arrivate conferme sulla pista Musso, anticipata da Asromalive.it, mentre l’ex portiere punterebbe tutto sull’attuale titolare dell’Atalanta.