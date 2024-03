Conto alla rovescia Friedkin, il cerchio si stringe: corsa a due

Riflettori accesi sulle manovre della proprietà Friedkin in casa Roma. Il conto alla rovescia verso l’annuncio è già iniziato ed il cerchio si stringe: restano due candidati in pole position.

Vigilia di campionato in casa Roma, con la squadra di Daniele De Rossi attesa dalla trasferta di Monza domani pomeriggio. I giallorossi sono chiamati a trovare continuità di risultati, per non perdere terreno nella rincorsa al piazzamento in Champions League in campionato. Non sarà facile contro la squadra brianzola, che anche questa stagione si sta confermando come realtà di tutto rispetto in Serie A. In attesa della sfida in trasferta, che verrà presentata in conferenza stampa da DDR questa mattina, i fari restano puntati sulle manovre della proprietà Friedkin.

Sono di ieri le parole della CEO giallorossa, Lina Souloukou, che ha spento le voci su una possibile cessione da parte della famiglia Friedkin. La proprietà statunitense ha messo in atto una vera e propri rivoluzione in casa Roma a partire da gennaio. L’addio più roboante è stato l’esonero di José Mourinho, deciso dopo le sconfitte contro Lazio e Milan, e sostituito nel giro di poche ore da Daniele De Rossi. Fin qui i risultati sul campo stanno dando ragione al ribaltone voluto dai Friedkin, che si sono separati anche da Tiago Pinto al termine della finestra di calciomercato invernale. Al contrario di quanto avvenuto in panchina però, la nomina dell’erede del dirigente portoghese ancora non è arrivata.

Nuovo Ds Roma, Friedkin chiude il cerchio: due candidati in pole position

E per la corsa al nuovo Direttore Sportivo in casa Roma sono tante le opzioni accostate alla lista dei desideri dei Friedkin. Nelle scorse ore dall’Inghilterra è rimbalzata la pista Richard Hughes dal Bournemouth, accostato anche a Newcastle e Liverpool in Premier League, mentre continua a prendere quota l’ipotesi Modesto in Serie A.

Il dirigente del Monza, prossimo avversario della Roma, ha già lavorato con la CEO giallorossa ed il suo nome resta nella short list dei Friedkin. Secondo quanto scrive il quotidiano Leggo il cerchio per la nomina del nuovo DS si sarebbe ristretto a questi due nomi.