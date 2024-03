Scambio choc Juventus-Roma: l’hanno già messo nero su bianco

Dopo essersi incrociate alcune settimane fa, le strade di Juventus e Roma potrebbero ritornare ad intersecarsi. La proposta ha avuto già una risposta.

Dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di fermare la propria corsa. Archiviato il successo contro il Torino, Pellegrini e compagni sono attesi dalla sfida contro il Monza, vero e proprio spartiacque della stagione.

Rivitalizzata dalle vittorie ottenute in rapida successione, la nuova creatura di De Rossi è attesa da prove del nove decisive nelle prossime settimane. La corsa per un posto in Champions League è ritornata più accesa che mai e potrebbe orientare in maniera decisiva anche le strategie sul mercato dei giallorossi. A tal proposito potrebbe non essere fuorviante porre l’accento su uno degli ultimi gioielli che in ordine di tempo ha vestito la maglia della Roma: Dean Huijsen.

Ad un passo dal vestire la maglia del Frosinone, il giovane olandese ha poi scelto di atterrare nella Capitale anche grazie a José Mourinho. Messosi in mostra con due reti d’autore (la seconda, contro il Frosinone, da capogiro), Huijsen è subito salito in cattedra mostrando personalità e voglia di imporsi. Seguito con interesse da diverse big europee, il classe ‘2005 in estate farà ritorno alla Juventus, che ha deciso di non privarsi a titolo definitivo di uno dei gioielli più luccicanti del proprio vivaio.

Calciomercato Roma, scambio Huijsen-Bove: no dei giallorossi, la posizione della Juventus

Il futuro di Huijsen, però, è ancora tutto da scrivere. Sebbene l’assenza di un DS sposti l’attenzione della Roma verso altre priorità, spifferi di corridoio sempre più insistenti sono concordi nel sostenere la volontà da parte dei giallorossi di provare a strappare un nuovo accordo con la Juve. La possibile permanenza di Huijsen nella Capitale sarà uno dei temi più caldi della rovente estate giallorossa. A tal proposito, non sono esclusi colpi di scena.

Valutato dai bianconeri circa 30 milioni di euro, Huijsen ha letteralmente stregato la Roma che potrebbe bussare alla porta della Juve. Recepite queste velleità, Giuntoli si sarebbe già cautelato. Secondo quanto riferito da Oggi Sport Notizie.it, infatti, la “Vecchia Signora” avrebbe fatto recapitare alla Roma la volontà di provare ad imbastire uno scambio Huijsen-Bove. Proposta che, però, la proprietà giallorossa non avrebbe deciso di prendere in considerazione. Nonostante lo scarso minutaggio sotto la gestione De Rossi, Bove è considerato incedibile dai Friedkin.

Finito nei dossier di Fulham e Aston Villa, che però non hanno ancora avviato trattative concrete, il giovane centrocampista della Roma, dunque, sarebbe stato individuato dalla Juve come la contropartita tecnica ideale per chiudere l’operazione Huijsen. No secco dei giallorossi, almeno per il momento. Staremo a vedere cosa succederà.