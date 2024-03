Nuovo Ds Roma, via libera Souloukou: ultima parola Friedkin

Casting per il nuovo Ds in casa Roma e incontro già avvenuto con Lina Souloukou. Ecco le ultime sulle manovre della CEO giallorossa, protagonista dopo l’addio a Tiago Pinto di febbraio.

La Roma strappa tre punti pesanti in casa del Monza di Palladino, avvicinandosi al quarto posto in classifica. La squadra guidata da Daniele De Rossi continua a sfornare buone prestazioni, trovando anche continuità di risultati lontano dallo stadio Olimpico. Il 4-1 rifilato alla squadra brianzola rappresenta la sesta vittoria su 7 gare in Serie A per la gestione DDR, con l’unica sconfitta arrivata contro la corazzata Inter. Nel frattempo i fari restano puntati sulle manovre della Ceo giallorossa, Lina Souloukou, che ha iniziato a viaggiare con la squadra dopo la separazione da Tiago Pinto lo scorso mese.

L’ex Olympiacos nella partita di ieri ha incontrato una vecchia conoscenza dai tempi dell’avventura ad Atene. Parliamo del direttore dell’area tecnica del Monza, Francois Modesto. L’ex terzino ha collaborato con la dirigente ai tempi dell’esperienza in Grecia, poi nel 2019 è diventato collaboratore del Nottingham Forest, fino alla chiamata del Monza nel giugno del 2022. Ora il suo profilo continua ad essere accostato alla casella del nuovo direttore sportivo in casa Roma, ancora vacante dopo l’addio ufficiale a Tiago Pinto, arrivato dopo la chiusura del calciomercato invernale.

Nuovo DS Roma, incontro Souloukou-Modesto a Monza: via libera Galliani

E non è un mistero che i rapporti tra Souloukou e Modesto siano rimasti ottimi dopo l’esperienza ad Atene. Proprio l’ex terzino, con un passato in Serie A al Cagliari, resta in cima alla lista come possibile nuovo Ds della Roma, con l’ultima parola che spetta alla proprietà Friedkin.

Un via libera decisivo in casa Monza, che come anticipato da Asromalive.it avrebbe già individuato il sostituto del francese, arriva anche dalle decisioni di Adriano Galliani. L’ex Milan, come sottolinea l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, in caso di chiamata della Roma per Modesto, sembra pronto a lasciarlo partire senza problemi. L’ultima parola come detto spetta alla presidenza Friedkin, si preannunciano settimane decisive in tal senso.