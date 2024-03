Dalla Juve alla Roma, rinnovo rifiutato e colpo a zero

Intreccio di calciomercato sull’asse Roma-Juventus e via libera per il colpo a zero. Le ultime indiscrezioni svelano come il calciatore abbia rifiutato l’offerta di rinnovo contrattuale.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo oggi pomeriggio, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Il nuovo banco di prova per l’ex Capitano, a quasi due mesi dal ribaltone in panchina, è rappresentato dalla sfida europea al Brighton. In campionato la squadra giallorossa è riuscita a recuperare terreno e posizioni nella lotta al piazzamento in Champions League. Le sei vittorie arrivate in sette partite hanno aperto le porte alla conferma di DDR in panchina, mentre ancora si attendono segnali ufficiali su chi raccoglierà l’eredità di Tiago Pinto come nuovo responsabile di mercato in casa Roma.

In attesa di scoprire il nuovo Direttore sportivo, la Roma può sfidare la Juventus nelle prossime settimane per il colpo a zero in difesa. Proprio dai bianconeri è arrivato ad inizio gennaio il giovane difensore Dean Huijsen, che sembra destinato a tornare alla base al termine della seconda metà di stagione, dopo lo sbarco in prestito secco a Trigoria. Ma il classe 2005 non è l’unico difensore ad animare l’asse Roma-Torino in ottica calciomercato. Le due squadre, ma non solo, sono state accostate ad un difensore in scadenza di contratto, e le ultime notizie che rimbalzano dalla Spagna aprono le porte al colpo a parametro zero in estate.

Sfida Roma-Juve in difesa, rinnovo rifiutato: via libera per il colpo Hermoso

Riflettori puntati sul futuro di Mario Hermoso in casa Atletico Madrid. Il difensore mancino, impiegabile anche sulla corsia laterale, è in scadenza di contratto con i Colchoneros. Oltre alla Roma ed alla Juventus, il classe ’95 è stato accostato anche al Barcellona in Liga, oltre all’Aston Villa in Inghilterra.

Tutte le squadre elencate potrebbero intensificare gli sforzi per convincerlo a firmare a parametro zero il nuovo contratto. Il via libera definitivo sembra esser arrivato dall’Atletico Madrid. Come sottolinea Marca.com, la squadra guidata da Simeone avrebbe deciso di rinnovare il contratto per Azpilicueta, mentre Mario Hermoso ha rifiutato l’offerta di rinnovo.