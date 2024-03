Conto alla rovescia Friedkin, fuori uno in Serie A: niente ritorno

Calciomercato Roma, continua il casting con l’ultima parola alla proprietà Friedkin. Si raffredda una pista in Serie A, arriva la smentita che può allontanare il ritorno in giallorosso.

La stagione della Roma entra nella fase finale ed i riflettori si accendono sul casting della proprietà Friedkin. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio strappato in extremis in casa della Fiorentina, in una gara decisamente in salita per i ragazzi allenati da Daniele De Rossi. Il gol di Diego Llorente all’ultimo respiro evita una sconfitta che avrebbe riaperto tutti i discorsi nella lotta al piazzamento europeo in classifica, consentendo ai giallorossi di blindare il quinto posto in solitaria, a meno tre punti dal Bologna di Thiago Motta.

Un pareggio che per come è maturato porta il profumo di vittoria per la Roma di De Rossi. La squadra giallorossa riacciuffa per due volte la Fiorentina di Italiano, che a dieci minuti dal novantesimo minuto ha fallito un calcio di rigore generoso, grazie alla prodezza di Mile Svilar. Poi all’ultimo secondo l’urlo romanista scaturito dal gol di Diego Llorente, che da puro bomber ha trafitto Terracciano ed evitato la sconfitta ai suoi. Un punto che consente alla squadra giallorossa di mantenere il quinto posto in solitaria, a meno tre dal Bologna e con una lunghezza di vantaggio sull’Atalanta. In attesa di segnali intorno al futuro di DDR in panchina, con il contratto in scadenza a giugno, manca ancora la nomina ufficiale del nuovo Direttore Sportivo da parte della famiglia Friedkin.

Nuovo Ds Roma, ultima parola ai Friedkin: Burdisso smentisce il ritorno

Sono tante le piste accostate alla lista dei Friedkin per l’erede di Tiago Pinto, sia in Italia che all’estero. In Inghilterra c’è l’opzione Hughes, che ha già ufficializzato l’addio al Bournemouth ma sembra nel mirino del Liverpool. In Italia, oltre alla pista Modesto dal Monza, ci sono altre due suggestioni che rappresenterebbero un ritorno ad affetto al fianco di De Rossi.

Anche Nicolas Burdisso, oggi dirigente della Fiorentina, è stato accostato alla lista dei Friedkin oltre a Kolarov. L’ex difensore argentino però avrebbe smentito ogni tipo di rumors intorno al suo approdo nella Roma, secondo quanto scrive il sito Tuttomercatoweb.