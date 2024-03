Colpo di scena Mourinho, UFFICIALE: data svelata

Colpo di scena José Mourinho, a due mesi dall’esonero dalla Roma. Hanno svelato ufficialmente la data del ritorno del tecnico portoghese, in attesa di sviluppi in panchina.

Sono passati due mesi dalla data dell’esonero di José Mourinho in casa Roma. La squadra giallorossa ieri sera ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale in Europa League, con la sconfitta di misura indolore arrivata in casa del Brighton. Tra poche ore la squadra guidata da Daniele De Rossi conoscerà l’avversaria da affrontare nel torneo continentale, mentre è stata comunicata la data ufficiale del ritorno dello Special One, ma non in panchina.

Nella giornata di oggi la Roma di Daniele De Rossi conoscerà il nome dell’avversaria da affrontare nei quarti di finale di Europa League. Non mancano insidie per la squadra giallorossa, che è uscita sconfitta per 1-0 dal Brighton, sconfitta indolore grazie al poker rifilato ai britannici nella sfida d’andata. Sono passati due mesi dal giorno dell’esonero di José Mourinho in casa giallorossa, il futuro professionale del tecnico portoghese resta un nodo da sciogliere in vista dei prossimi mesi, al pari della conferma di Daniele De Rossi sulla panchina romanista. In attesa di capire quale sarà la prossima avventura del lusitano dopo l’esonero voluto dalla proprietà Friedkin, è stato ufficializzato il ritorno dello Special One sul piccolo schermo.

Mourinho torna sul piccolo schermo, UFFICIALE: l’annuncio di Netflix

Dopo due stagioni e mezzo le strade tra la Roma e José Mourinho si sono bruscamente separate. La squadra giallorossa sta raccogliendo buoni risultati in campo dopo l’avvicendamento in panchina, mentre resta da sciogliere quale sarà la prossima squadra guidata dal tecnico portoghese. Nel frattempo è stata svelata ufficialmente la data della nuova serie che avrà per protagonista lo Special One.

Nella serata di ieri Netflix, tramite i propri social, ha ufficializzato la data della messa in onda della docuserie su José Mourinho. L’allenatore portoghese aveva già anticipato l’annuncio della collaborazione televisiva, dopo la gara di Coppa Italia tra Roma e Cremonese. Ora l’emittente Tv ha svelato la messa in onda della serie, che sarà trasmessa a partire dal 2025. Già nel 2020, ma quella volta sulla piattaforma Amazon Prime Video, il portoghese era stato protagonista di una serie incentrata sulla stagione al Tottenham.