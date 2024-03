Ribaltone Juve e Roma: rescissione e nuova firma

Calciomercato Roma, intreccio bollente con la Juventus in vista della sessione estiva. Cambio agente e nuova firma, con il blitz può far saltare il banco per entrambe le squadre.

Roma e Juventus tornano in campo quest’oggi, per la ventinovesima giornata di Serie A. I bianconeri saranno i primi a scendere in campo, nella sfida dell’ora di pranzo contro il Genoa. Alle ore 18 sarà la volta della squadra guidata da Daniele De Rossi, che dopo aver centrato la qualificazione contro il Brighton, ospita allo stadio Olimpico il Sassuolo di Ballardini. Le due squadre sono protagoniste di un intreccio caldissimo in ottica calciomercato estivo, con la rescissione e nuova firma imminente che può aprire le porte al ribaltone totale.

Vietato sbagliare per Juve e Roma nelle sfide casalinghe di oggi. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, scavalcata dal Milan al secondo posto, inaugura la domenica calcistica con il lunch match contro il Genoa. La Roma invece scenderà in campo nel secondo pomeriggio, qui le probabili scelte di mister De Rossi, per affrontare il Sassuolo di Ballardini a caccia di punti salvezza. Nel mese di aprile i giallorossi si giocheranno gran parte della posta in palio stagionale, tra Europa League e corsa al piazzamento in Champions in campionato. Poi a maggio ci sarà il nuovo incrocio in campo con i bianconeri, con un intreccio di calciomercato che si prospetta caldissimo nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Huijsen cambia agente: blitz del Borussia Dortmund

Il primo rinforzo invernale della Roma è stato l’arrivo in prestito secco di Dean Huijsen, difensore classe 2005 di proprietà della Juventus. Il giovane centrale si è da subito messo in mostra, trovando anche due reti in campionato nelle scorse settimane.

Daniele De Rossi continua a concedergli spazio, nella trasferta di Firenze lo ha anche schierato da terzino destro, e la Roma vorrebbe tentare di confermarlo in vista della prossima stagione. Di opinione diversa la Juventus, che secondo quanto scrive ‘Tuttosport’, conta di averlo a disposizione nella batteria di centrali difensivi la prossima stagione. Intanto il difensore cambia agente, affidandosi al padre, con il Borussia Dortmund che lo ha monitorato direttamente allo stadio Olimpico. Se il club tedesco mettesse sul piatto un’offerta da 30-35 milioni di euro la Juventus sembra disposta a cederlo.