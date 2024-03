Rinnovo De Rossi, appuntamento con Friedkin: doppietta in Serie A

Dal futuro di Daniele De Rossi alle pedine mancanti in società, Dan Friedkin sbarca a Roma in una fase cruciale della stagione. Tra campo e programmazione si avvicina la doppietta.

La Roma targata Daniele De Rossi è arrivata alla sosta delle Nazionali con tre punti pesanti raccolti allo stadio Olimpico. La vittoria di misura, firmata Lorenzo Pellegrini, ai danni del Sassuolo ha visto i giallorossi restare in scia del quarto posto. Il mese di aprile sarà decisivo sia in campionato che in Europa League, con la doppia sfida al Milan nei quarti di finale. Le prestazioni in campo della squadra sembrano avvicinare l’ex numero 16 al rinnovo, mentre Dan Friedkin è sbarcato a Roma in una fase cruciale della stagione, dentro e fuori dal campo.

La sosta delle Nazionali, con la Roma che vede affollarsi l’infermeria, anticipa un periodo di fuoco in campo per la squadra giallorossa. Tra campionato ed Europa League la compagine guidata da Daniele De Rossi si gioca tutte le sue chance in vista del bilancio finale della stagione. Finora i risultati raccolti in campo sono stati decisamente positivi, con la classifica che ha visto la Roma balzare dal nono al quinto posto nel giro di un mese. I giallorossi hanno anche strappato il pass per i quarti di finale in Europa League, dove troveranno il complicato derby italiano col Milan di Stefano Pioli ad aprile. Nella sfida al Sassuolo si è rivisto allo stadio Olimpico anche il presidente Dan Friedkin.

Dal rinnovo di De Rossi alle cariche dirigenziali: le ultime sulle manovre dei Friedkin

Il proprietario statunitense deve colmare diverse caselle all’interno dell’organigramma societario. Il posto lasciato da Tiago Pinto è ancora vacante, ma il casting giallorosso non sembra limitarsi alla nomina del nuovo Direttore sportivo. Insieme a Friedkin nella Capitale è sbarcato anche Erik Williamson, stretto collaboratore del texano.

Per quanto riguarda il fronte del rinnovo di Daniele De Rossi, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, l’appuntamento decisivo potrebbe arrivare alla fine della primavera. Nella corsa alle nuove cariche societarie restano due figure in pole position: Francois Modesto come nuovo Ds e l’ex Burdisso nelle vesti di club manager. Il futuro per la proprietà Friedkin si gioca a stretto giro di posta.