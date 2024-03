Roma, c’è già il primo acquisto: valutazione da 10 milioni

La Roma è arrivata alla sosta per le Nazionali con tre punti pesanti nella corsa al piazzamento in Champions League. In vista della sessione estiva di calciomercato cambiano gli scenari.

La sosta delle Nazionali arriva in un momento cruciale della stagione per la Roma di Daniele De Rossi. L’ex Capitano si è seduto sulla panchina giallorossa a metà gennaio, dopo l’esonero di José Mourinho, conquistando vittorie e fiducia sul campo. I giallorossi sono passati dal nono al quinto posto in Serie A, oltre ad aver strappato il pass per i quarti di finale in Europa League. Il periodo di pausa, con l’infermeria che si affolla a Trigoria, è utile anche per ragionare sulla prossima finestra di calciomercato estivo.

Il bilancio della gestione De Rossi è fin qui decisamente positivo, la Roma è tornata in corsa per il piazzamento in Champions League ed attende la sfida al Milan nei quarti di finale in Europa League. L’ex numero 16 ha gradualmente apportato diverse novità in campo, tra le quali quella di dare fiducia a Mile Svilar. L’estremo difensore giallorosso ha superato nelle gerarchie Rui Patricio, rendendosi da subito decisivo con le sue parate. Anche nella vittoria interna al Sassuolo, fondamentale per continuare la rincorsa al Bologna, si è distinto per un intervento di puro riflesso sul tentativo di autorete di Llorente. La fortuna ha spedito la palla sul palo, prima che i neroverdi fallissero la rete del possibile pari.

Calciomercato Roma, valore triplicato per Svilar: è il primo acquisto

Il meglio del suo repertorio lo ha sfoggiato dagli undici metri, prima annullando due rigori al Feyenoord nei play off di Europa League. In seguito ha parato anche il calcio di rigore tirato da Biraghi, permettendo alla Roma di pareggiare la sfida in casa della Fiorentina all’ultimo respiro.

Ora l’ex Benfica sembra aver conquistato la fiducia della Roma anche in vista della prossima stagione. Non mancano estimatori dell’estremo difensore giallorosso, con particolare riferimento a Spagna ed Inghilterra. Ma, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, Mile Svilar è stato scelto come portiere del futuro, con il valore quasi triplicato rispetto ai 4 milioni di euro. Ora la sua valutazione si assesta sui 10 milioni, a tutti gli effetti rappresenta una sorta di primo acquisto in previsione della prossima stagione.