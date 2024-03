Calciomercato Roma, doppio appuntamento in Inghilterra: ne resta solo uno

Calciomercato Roma, già è stata presa una doppia decisione. Il futuro dei due sembra essere segnato quando mancano almeno 11 partite alla fine della stagione

Una doppia decisione già presa, a quanto pare. Uno arriverà in giallorosso a titolo definitivo, l’altro invece saluterà e cercherà di trovarsi un’altra sistemazione. Insomma, sembra già tutto scritto, deciso, nonostante manchino ancora 9 gare di campionato più altre due sicure di Europa League per chiudere questa annata. E si spera, ovviamente, che possano essere almeno altre tre in più. No, non ve lo diciamo cosa significherebbe.

Ma nonostante questo, come detto, la Roma guarda con una certa insistenza al futuro. A quello che dovrà fare la prossima estate. A quali saranno le mosse che il nuovo direttore sportivo dovrà prendere. Di certo in questo momento la Ceo Lina Souloukou, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, qualche idea se l’è fatta, almeno per quanto riguarda due elementi che sono adesso dentro la rosa della Roma. E andiamo a vedere insieme quali sono.

Calciomercato Roma, ecco il futuro di Llorente e Kristensen

Allora, iniziamo da Llorente: il difensore spagnolo (anche per via delle parole di Huijsen di questa mattina), dovrebbe essere riscattato dal Leeds. Con il club inglese c’è un accordo sulla base di 5 milioni di euro (gli stessi con il Lipsia per Angelino) e non dovrebbero esserci dubbi sulla sua permanenza nella Capitale.

Cosa che invece non dovrebbe succedere con Kristensen: l’esterno destro a quanto pare è destinato a tornare in Inghilterra per poi trovarsi un’altra sistemazione la prossima stagione. O rimanere con i Whites. Insomma, due decisioni prese, due futuri già scritti. In attesa del nuovo direttore sportivo, ovviamente, che però sotto questo aspetto dovrebbe avere già un pensiero in meno.