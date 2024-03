Recupero Abraham, svolta a Trigoria: derby nel mirino

Tammy Abraham vede la luce in fondo al tunnel. Il centravanti inglese, dopo aver ritrovato la convocazione con la Roma, punta al rientro nel Derby di aprile: svolta a Trigoria.

Dopo esser tornato a sorpresa tra i convocati per Roma-Sassuolo, Tammy Abraham compie un nuovo passo in avanti verso il rientro in campo. Il centravanti inglese, ai box da inizio giugno per il tremendo infortunio al ginocchio sinistro, ora punta a ritornare completamente a disposizione in una fase delicatissima della stagione. La Roma nel mese di aprile si gioca tutto o quasi in vista del bilancio finale della stagione, e Daniele De Rossi confida nel recupero del numero 9 per dare nuova linfa al pacchetto offensivo dei giallorossi.

Daniele De Rossi è tornato a convocare Tammy Abraham dopo nove mesi dal lungo infortunio che lo ha colpito durante Roma-Spezia. Nell’ultima giornata dello scorso campionato l’ex Chelsea ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora dopo un lungo calvario, tra intervento, fisioterapia e lavoro graduale per il recupero, il centravanti britannico vede la luce alla fine del tunnel. Il numero 9 giallorosso nella mattinata di oggi è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Era dal tremendo infortunio al ginocchio che l’inglese non partecipava alle sessioni di lavoro a Trigoria con il resto della squadra.

Recupero Abraham, passi avanti a Trigoria: le ultime in vista di aprile

Ultimo step per liberarsi dall’incubo dell’infortunio per Tammy Abraham. Ora l’attaccante inglese gestirà i carichi di lavoro gradualmente, ma il suo ritorno in gruppo è un’ottima notizia per mister De Rossi in vista della volata finale. Ecco quando il numero 9 potrebbe tornare in panchina per una convocazione ‘vera’.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, Tammy Abraham nelle prossime settimane alternerà lavoro in gruppo a sessioni individuali. L’obiettivo dello staff sanitario giallorosso è quello di consegnare il centravanti britannico, almeno per la panchina, a De Rossi per la prima metà di aprile. L’inglese potrebbe tornare arruolabile concretamente per il derby contro la Lazio, in programma sabato 6 aprile, oppure per la sfida di andata in casa del Milan in Europa League.