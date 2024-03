Calciomercato Roma, rivoluzione totale: poker in uscita

Calciomercato Roma, conto alla rovescia attivato in vista della finestra estiva. La rivoluzione è totale, con quattro calciatori in rotta d’addio nei prossimi mesi.

La Roma di Daniele De Rossi si appresta ad entrare nella volata finale della stagione. Il mese di aprile sarà decisivo sui due fronti ancora aperti per la squadra giallorossa, la qualificazione alla prossima Champions League ed il cammino in Europa League. Nelle prossime settimane la Roma affronterà diverse sfide insidiose in campionato, tra cui spicca il Derby ed il Bologna, oltre al doppio incrocio europeo con il Milan di Pioli. In attesa delle prossime gare decisive, si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato estivo.

In attesa del ritorno in campo della Roma, con la trasferta di Pasquetta in casa del Lecce, la sosta concede spazio per ragionare in termini di calciomercato in casa giallorossa. In attesa della nomina ufficiale del nuovo Direttore sportivo, con Modesto dal Monza sempre in pole position, sono tanti i possibili movimenti estivi dalle parti di Trigoria. Dalla porta al pacchetto offensivo, passando per la difesa centrale, la zona mediana e le corsie, la rivoluzione in arrivo può cambiare il volto della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, rivoluzione totale in corsia: poker di addii

In particolare sugli esterni c’è aria di smobilitazione generale, secondo quanto scrive quest’oggi la ‘Gazzetta dello Sport’. A partire dalla corsia mancina, dove De Rossi sta alternando con regolarità Leonardo Spinazzola e l’ultimo arrivato Angelino. Per entrambi il futuro è ancora tutto da scrivere.

Per quel che riguarda l’esterno umbro si sta avvicinando la scadenza di contratto, e salvo colpi di scena si va verso l’addio a parametro zero. Per il terzino spagnolo invece si tornerà a discutere con il Lipsia, ricordando che i giallorossi hanno un’opzione pe l’acquisto a titolo definitivo. Passando alla corsia di destra, il quotidiano sportivo rilancia il possibile doppio addio a Rick Karsdorp e Zeki Celik. Nonostante entrambi stiano fornendo garanzie al tecnico della Roma, in caso di offerte allettanti potrebbero salutare i giallorossi in estate. Con questo scenario ci sarebbero potenzialmente quattro posti vuoti sulle corsie.