Calciomercato Roma, il riscatto è già saltato

Calciomercato Roma, il ritorno a Trigoria sembra già definito in vista della prossima stagione. Poker in arrivo in casa giallorossa, in attesa della nomina del nuovo Ds e non solo.

Meno tre al ritorno in campo della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa continua la sua marcia di avvicinamento alla trasferta in casa del Lecce, in programma nel giorno di Pasquetta. Aprile sarà il mese della verità per la squadra guidata da DDR, attesa da scontri decisivi sia in campionato che in Europa League. Il futuro in campo si gioca nelle prossime settimane, oltre alla doppia sfida europea con il Milan, spiccano in Serie A il derby con la Lazio, oltre alle sfide con Bologna e Napoli. Su un binario parallelo viaggiano gli scenari di calciomercato in casa giallorossa.

La nomina dell’erede di Tiago Pinto in casa Roma non è ancora arrivata, mentre manca sempre meno all’apertura del calciomercato estivo. In attesa del nuovo Direttore sportivo, con il francese Modesto del Monza ancora in pole position, si accendono nuovi scenari in vista della sessione di mercato ordinaria. Tra i primi nodi da sciogliere ci sarà il futuro di Daniele De Rossi in panchina, con il contratto attuale in scadenza a fine stagione. La conferma sembra vicina, ma nulla è ancora scritto in vista del prossimo anno sulla panchina giallorossa. Ma di verdetti che arrivano in anticipo ce ne sono diversi a ridosso della ripresa stagionale della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, futuro già scritto: poker di rientro dai prestiti

Focus sui tanti calciatori in prestito in questa stagione dalla Roma. A parte Andrea Belotti, il cui futuro sarà ridiscusso con la Fiorentina, sono quattro i giocatori pronti a tornare alla base in vista della fine della stagione calcistica. Due sono stati prestati in Serie A, uno in Serie B ed uno fuori dai confini nazionali.

Nel campionato italiano sono stati prestati Marash Kumbulla ed Eldor Shomurodov. Il difensore è destinato a tornare alla base dal Sassuolo a giugno, mentre il Cagliari non riscatterà l’attaccante ex Genoa, come scrive ‘Il Romanista’. Per l’uzbeko è stata fissato un valore di 10 milioni di euro, che difficilmente gli isolani decideranno di sborsare. Verso il rientro Darboe, che sta trovando continuità con la Sampdoria e Solbakken dal Giappone.