L’Inter brucia la Roma: l’erede di Acerbi è bianconero

Calciomercato Roma, l’Inter sta già pensando al dopo Acerbi. Tripla opzione in Serie A ed erede bianconero del difensore finito al centro del caso mediatico con Juan Jesus.

L’ultimo turno di Serie A prima della sosta ha visto esplodere il caso Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato accusato di espressioni razziste da Juan Jesus, ex Roma oggi al Napoli. Alla fine l’ex Lazio è stato assolto dalla Giustizia sportiva e resterà a disposizione di Simone Inzaghi per la volata finale della stagione, ma in vista del prossimo anno c’è aria di divorzio tra il classe ’88 e la società nerazzurra. Nella caccia all’erede del difensore spunta un nuovo intreccio sull’asse Roma-Inter, con la squadra di Simone Inzaghi pronta al sorpasso su un obiettivo bianconero in Serie A.

Si respira aria di addio tra l’Inter e Francesco Acerbi in vista della prossima stagione. Nonostante l’assoluzione nel caso che ha coinvolto Juan Jesus, il futuro del difensore ex Lazio sembra lontano dalla sponda nerazzurra di Milano. Ed il possibile divorzio apre nuovi scenari in vista del calciomercato estivo. La Roma, che ancora non ha ufficialmente nominato il nuovo Direttore sportivo, in estate può intervenire su ogni reparto di gioco, compreso il pacchetto difensivo. Dean Huijsen è arrivato in prestito e, salvo clamorose sorprese, è destinato a tornare alla Juventus a fine stagione. Inoltre c’è Chris Smalling, in ripresa dall’ultimo infortunio, che potrebbe nuovamente finire nei radar dell’Arabia Saudita nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, tripla opzione Inter in Serie A: sorpasso bianconero

Per quel che riguarda Diego Llorente, che sta trovando sempre più spazio in stagione, si ragionerà con il Leeds per il trasferimento definitivo dopo i due prestiti, gli unici intoccabili in vista del prossimo anno sembrano essere Gianluca Mancini ed Evan Ndicka.

Nei giorni scorsi è stato accostato alla difesa del futuro della Roma lo sloveno Jaka Bijol. Il classe ’99, alla seconda stagione con l’Udinese, è finito anche nei radar dell’Inter in vista dell’estate. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero tre le piste nerazzurre per il dopo Acerbi. Oltre al centrale sloveno spunta anche la coppia del Torino formata da Buongiorno e Schuurs.