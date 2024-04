Rivoluzione Juve e addio Roma: doppio intreccio in Serie A

Calciomercato Roma, la Juventus è pronta alla rivoluzione durante la sessione estiva. Doppio intreccio in Serie A e addio alla squadra giallorossa, così cambia lo scenario.

La ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali non è iniziata con il piede giusto per la Roma e la Juventus. La squadra giallorossa non è andata oltre il pareggio a reti bianche in casa del Lecce, che allo scadere della gara ha anche sfiorato la rete del vantaggio. La Juventus invece è caduta in casa della Lazio di Tudor, subendo il gol decisivo proprio all’ultimo giro di lancette allo stadio Olimpico. In vista della sessione di calciomercato estivo c’è un intreccio bollente tra le due squadre, con diversi indizi che allontano il calciatore da Trigoria nella prossima stagione.

La sconfitta dello stadio Olimpico ha gettato nuove ombre sul futuro di Massimiliano Allegri, con la Juventus che staserà proverà a vendicarsi in Coppa Italia. I bianconeri affrontano nuovamente la Lazio, stavolta in casa, per l’andata delle semifinali del torneo nazionale. Il futuro del tecnico livornese resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione, mentre non mancano intrecci con la Roma in ottica calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli potrebbe sacrificare diversi protagonisti per rifondare il team bianconero, sul piatto c’è anche il futuro di Dean Huijsen, arrivato a gennaio nella Capitale in prestito secco.

Calciomercato Roma, la Juve sacrifica Huijsen: doppio intreccio in Italia

Il classe 2005, olandese ma naturalizzato spagnolo, ieri è sceso bene in campo nella ripresa di Lecce-Roma. Vista la squalifica di Ndicka per l derby di sabato si candida per una maglia da titolare, ma dovrà vincere la concorrenza del più esperto Llorente. Di sicuro la squadra giallorossa farebbe carte false per confermarlo in vista della prossima stagione, ma la Juventus sembra avere altri piani.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il giovane difensore potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi a fronte di un’offerta da circa 30 milioni di euro. Sono tante le squadre interessate al classe 2005, tra Germania e Premier League, e la Juve non a caso continua a seguire l’ex Roma, Riccardo Calafiori. Altro intreccio in Serie A porta a guardare al futuro di Koopmeiners, protagonista nell’Atalanta e da tempo nei radar bianconeri. Come anticipato da Asromalive.it, non è escluso che il cartellino del difensore venga inserito nell’affare con la squadra bergamasca.