Nuova penalizzazione, stavolta li mandano in B

Riflettori puntati sulla situazione finanziaria del club. C’è il rischio di nuova penalizzazione a causa delle perdite in bilancio da oltre 100 milioni. Lo spettro della retrocessione si avvicina.

Il buco nel bilancio finanziario fa paura ed apre le porte ad una nuova penalizzazione in classifica. Il club è già stato sanzionato di sei punti in questa stagione, avvicinandosi alla zona retrocessione. Ora, se le anticipazioni dell’ex dirigente dovessero rivelarsi concrete, la nuova perdita di punti comprometterebbe la permanenza della squadra nella massima serie. Lo scorso anno la classifica finale della Serie A è stata riscritta con la penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus. Sanzione arrivata in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Prisma.

In questa stagione a vedere la classifica stravolta è stata la Premier League. C’è già stata una doppia penalizzazione nel massimo campionato britannico. A venire sanzionato è stato prima l’Everton, colpito da 10 punti poi scesi a 6, poi il Nottingham Forest. Nel mirino della Giustizia sportiva ci sono le irregolarità finanziarie dei club, che mostrano grandi perdite nel bilancio. In particolare la situazione intorno all’Everton sembra essere la più delicata, con una nuova sentenza attesa nei prossimi giorni.

Nuova penalizzazione Everton, buco da 100 milioni: spettro retrocessione

Il club di Liverpool naviga al sedicesimo posto della Premier League. Sono appena quattro le lunghezze che separano i Toffees dalla zona retrocessione. A proposito del buco in bilancio da 100 milioni di euro, mostrato nei conti della scorsa stagione, ha parlato l’ex amministratore delegato dell’Everton, Keith Wyness.

Ecco le parole dell’ex CEO delle Toffees, riportate dal sito Football Insider: “Sicuramente è riuscito a rovinare il mio fine settimana di Pasqua quando i conti sono crollati. Era un numero molto più grande di quanto mi aspettassi. Potrebbe trattarsi ancora di un’altra violazione.” L’ex dirigente apre ad una nuova penalizzazione in classifica per l’Everton, già atteso da una sentenza nella prossima settimana che potrebbe aumentare la sanzione di sei punti. Qualora il nuovo buco finanziario portasse all’ennesima decurtazione di punti la retrocessione in Championship sarebbe ipotesi concreta per gli inglesi.