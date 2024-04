Tradimento giallorosso: se ne va a Torino

Calciomercato Roma, dentro i giallorossi le certezze per la prossima stagione sono poche. Ma su due nessuno ha dei dubbi. Ecco la situazione

Tra tutte le notizie che sicuramente non aiutano a delineare un quadro per il futuro – a partire dal rinnovo di Daniele De Rossi e passando dalla permanenza di Lukaku – dentro la Roma ci sono un paio di cose certe, sicure, per il prossimo anno.

Due certezze che riguardano il ruolo del portiere. La prima è che Svilar sta dimostrando di meritare ampiamente una riconferma come titolare (e se ci sarà DDR di dubbi non ce ne stanno), la seconda è che Rui Patricio ormai sta vivendo gli ultimi mesi dentro Trigoria. Com’è noto, e come si è capito, il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato dal club e che quindi è alla ricerca di un altro estremo difensore che possa alternarsi tra i pali con Mile. O magari fare solo il dodicesimo, vedremo. Di certo la Roma un paio di nomi nella lista ce li ha. E uno come sappiamo porta a Falcone.

Calciomercato Roma, anche il Torino su Falcone

Estremo difensore del Lecce, tifoso giallorosso come lui stesso ha confermato in tempi non sospetti, Falcone è entrato nei radar giallorossi da un poco di tempo e non ci è mai uscito. Certo, secondo ultime indiscrezioni delle scorse settimane la quotazione è di 20milioni di euro, cifra esagerata che i giallorossi non posso investire per quello che comunque non dovrebbe essere il titolare sicuro. E oltre questo c’è pure un’altra questione che, ovviamente, non renderebbe facile l’operazione.

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport in edicola questa mattina, anche il Torino starebbe pensando al portiere salentino per andare a sostituire quel Milinkovic-Savic che così grosse garanzie non ne offre e che si legge dovrà cercare il riscatto contro la Juventus nel derby del prossimo fine settimana. E siamo certi, pure, che da qui alla fine della stagione anche altri club busseranno alla porta di Corvino chiedendo informazioni. Se dovesse decidere solo il portiere allora siamo quasi sicuri che nemmeno lui avrebbe dubbi. Però si sa, il calciomercato è un poco più complicato. A completare il quadro c’è anche un interesse per Montipò e Musso, accostati anche loro, anche se un poco meno, ai colori giallorossi per la prossima stagione.