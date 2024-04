Calciomercato Roma: scippo bianconero

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento per il colpo low cost e avviso a Inter e Milan. Scout bianconeri in azione per lo scippo in difesa: la firma arriva con lo sconto.

Questa sera la Roma torna in campo allo stadio Olimpico, per affrontare il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa è chiamata a difendere il vantaggio di misura maturato all’andata a San Siro, mentre i rossoneri tenteranno il tutto per tutto per trovare la rimonta europea. In palio c’è il pass per la semifinale della competizione continentale, mentre si accendono diversi scenari in vista dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Non c’è solo la concorrenza delle milanesi sul colpo low cost dal Sud America, i bianconeri cercano lo scippo nei prossimi mesi.

Le prossime due gare interne della Roma saranno decisive ai fine del bilancio stagionale. A partire dal ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma stasera allo stadio Olimpico contro il Milan. La squadra guidata da Daniele De Rossi riparte dalla vittoria di misura nella sfida d’andata, risolta grazie alla rete di Gianluca Mancini. Per coltivare il sogno della terza finale europea consecutiva ai giallorossi stasera basterà evitare la sconfitta, con la squadra di Stefano Pioli che è intenzionata a ribaltare tutto in casa della squadra giallorossa. Dal campo al mercato il passo è decisamente breve, concorrenza in aumento su un obiettivo difensivo che potrebbe partire ad un costo contenuto in estate, ecco i dettagli.

Calciomercato Roma, non solo le milanesi su Valentini: blitz del Newcastle

Fari puntati su Nicolas Valentini, classe 2001 in forza al Boca Juniors. Il calciatore sembra entrato in rotta di collisione con gli Xeneizes e visto il contratto in scadenza a dicembre gli argentini potrebbero accettare offerte al ribasso per evitare di perderlo a zero.

Oltre alla Roma sulle tracce del difensore sudamericano ci sono Inter e Milan in Serie A. Ma il derby milanese non è l’unico ostacolo alle manovre giallorosse, come evidenzia il sito Hitc.com il Newcastle fa sul serio per il classe 2001. Scout della squadra bianconera hanno già visionato le prestazioni del difensore argentino, con il Boca che sembra pronto ad ascoltare offerte nelle prossime settimane.