De Rossi dice tutto: infortunio Lukaku e doppia accusa a Lega e Lotito

Vigilia di Roma-Bologna, ecco le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso presenta lo scontro diretto nella corsa al piazzamento in Champions League.

Non c’è tempo di fermarsi in casa Roma in questo intenso finale di stagione. Archiviata al meglio la pratica Milan in Europa League, con la seconda vittoria di giovedì sera allo stadio Olimpico, i giallorossi domani sono attesi dallo scontro diretto con il Bologna. La squadra emiliana, guidata da Thiago Motta in panchina, è la rivelazione assoluta del campionato fin qui. I felsinei sono al quarto posto in solitaria, a più quattro punti sulla Roma, che giovedì dovrà recuperare i minuti mancanti della sfida in casa dell’Udinese.

Sugli infortunati e le condizioni di Lukaku: “Romelu non sarà convocato, Ha avuto un problema muscolare di lieve entità. Nei prossimi giorni capiremo quanto lieve e quanto ci metterà a rientrare. Siamo fiduciosi che non sia niente di grave. Giocherà uno tra Azmoun e Tammy e non escludo che potremmo usarli entrambi.”

Sul Bologna: “Secondo me hanno giocatori di base fatti per fare l’alta classifica. Il Bologna sta facendo un capolavoro, i miei complimenti sono sinceri a Thiago ed alla società. C’è grande fluidità di movimenti e posizionamenti, sarà difficile affrontarli in una patita così importante. Sarà un vantaggio per noi il fatto che loro non avranno Ferguson ma volgio mandare un abbraccio al ragazzo, visto che perde anche l’Europeo è so che per un calciatore è devastante.”

Sul recupero di Udinese-Roma: “Mi trovo completamente allineato con la posizione della società. Hai parlato di Ligue 1, di Bundesliga, dell’aiuto che danno alle proprie squadre. Ma la stessa Serie A ha sempre aiutato le squadre che giocano in Europa gestendogli orari e per arrivare a queste partite in modo migliore. Qui si è creato un precedente particolare, è la prima volta che non viene accordata la tempistica migliore per andare a fare una semifinale così importante. Dispiace che il presidente Casini non abbia ascoltato le nostre richieste che secondo me erano legittime e sacrosante. Dispiace soprattutto che il capo delle competizioni, Butti, uomo di calcio che è stato nell’Inter per tanti anni, non ci abbia capito ed aiutato. Prima stava dentro al campo e faceva le competizioni europee. Detto ciò punto, il mio prof Giambi Venturati mi parlava sempre dell’effetto Florida, di quanto alcune parole ripetute in testa poi ti facciano davvero sentire stanco e senza recupero, può essere devastante.”

Sulla polemica accesa da Lotito: “Mi ero preparato. Qui c’è un tweet delle 20.42 della Official SS Lazio che dice: Forza Evan ti siamo vicini. Io non ho mai visto fare un tweet a nessuna squadra del mondo per un codice giallo. Poco dopo che noi eravamo già andati via dallo stadio c’era la percezione che potesse essere qualcosa di molto grave. Non lo è stato, penso che dovremmo essere tutti contenti. Nessuno ci debba rinfacciare che il nostro amico non sia ancora in ospedale dopo un infarto. Sai quando parlavo di marcio, dei messaggi social, hai risparmiato venti minuti. Seavessimo interrotto all’intervallo capirei ma in quel momenti l’inerzia della partita era tutta a favore nostro. Noi abbiamo fatto una cosa che andava molto contro l’interesse del risultato. Se te lo scrivono dei ragazzi o dei tifosi sfegatati da fastidio ma poi passa, ma se lo facciamo noi nel calcio.. Con Lotito ho un buon rapporto ma stavolta ha sbagliato.”