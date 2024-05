Doppio addio Roma e Juve al tappeto: rivoluzione Ghisolfi

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi in uscita. Il dirigente francese dovrà risolvere diverse questioni urgenti, doppio addio e sgarbo alla Juventus.

Domenica sera la Roma di Daniele De Rossi chiuderà la sua stagione in casa dell’Empoli. Nell’ultimo posticipo stagionale i giallorossi non hanno nulla da chiedere al campo, mentre la squadra toscana è obbligata a vincere per puntare alla salvezza nel massimo campionato. Giallorossi che sperano in una serie di incastri che coinvolge direttamente l’Atalanta di Gasperini. Se la squadra bergamasca, fresca vincitrice dell’Europa League, dovesse mantenere la quinta posizione a fine campionato, la Roma centrerebbe il ritorno in Champions League dopo cinque stagioni.

Ovviamente il ritorno nella massima competizione europea cambierebbe gli scenari del calciomercato estivo in casa Roma. Ora che i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Florent Ghisolfi dal Nizza, le trattative in entrata ed in uscita stanno per entrare nel vivo. Sono tanti i calciatori con le valigie in mano a Trigoria, tra chi terminerà il prestito annuale e chi è in scadenza di contratto, ma non solo. Dopo un anno travagliato dal punto di vista fisico, passato più in infermeria che in campo, sembra avvicinarsi l’addio per Chris Smalling. Il centrale ex Manchester United non è l’unico inglese in odore di addio, anche la posizione di Tammy Abraham appare in bilico in vista dell’estate.

Calciomercato Roma, addio Smalling e dubbio Abraham: novità Spinazzola

La coppia britannica è stata lontana dai campi nella stagione che si sta chiudendo. Se per il centravanti era scontata l’assenza dopo il tremendo infortunio accusato un anno fa, per il difensore è stata una stagione travagliata a causa di un infortunio al tendine e di vari problemi muscolari. Entrambi, in caso di giuste offerte, potrebbero salutare Trigoria in estate.

Per una coppia inglese in uscita c’è la possibilità di un rinnovo a sorpresa per Leonardo Spinazzola, attualmente ai box ed in scadenza contrattuale. Il laterale umbro, accostato alla lista della Juve a parametro zero, potrebbe prolungare di un anno il suo accordo con la Roma. A delineare la possibile rivoluzione targata De Rossi e Ghisolfi è l’edizione odierna de ‘Il Tempo’.