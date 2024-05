De Rossi l’ha scaricato: 15 milioni per il sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, rivoluzione totale e nuova bocciatura targata Daniele De Rossi. Sostituto individuato in Serie A e prezzo fissato, la richiesta economica è di 15 milioni.

Arriva l’ultimo impegno ufficiale in stagione per la Roma di Daniele De Rossi, attesa dalla trasferta di Empoli domani sera. Il posticipo dello stadio Castellani chiuderà l’annata giallorossa, segnata dal ribaltone in panchina deciso a gennaio dalla proprietà Friedkin. La presidenza statunitense ha annunciato in questi giorni l’arrivo ufficiale di Florent Ghisolfi, che sta iniziando a pianificare la sessione di calciomercato estivo insieme al tecnico romanista. La squadra giallorossa potrebbe cambiare tanti elementi in vista del prossimo anno, con una rivoluzione che passa anche dalle corsie laterali.

Non è un mistero che la fascia destra della Roma non abbia dato le giuste garanzie nella stagione che si sta chiudendo. L’ultimo arrivato Rasmus Kristensen tornerà al Leeds dopo il prestito, lasciando Trigoria senza troppi sussulti. Rick Karsdorp, già nell’occhio del ciclone sotto la guida di Mourinho, dopo gli errori contro il Bayer Leverkusen non ha più visto il campo. I giallorossi tenteranno di vendere definitivamente il terzino olandese, ma il suo profilo difficilmente scalderà il mercato nelle prossime settimane. Un altro laterale in odore di addio, e che potrebbe essere più appetibile dell’ex Feyenoord, è il turco Zeki Celik, convocato dalla Turchia per l’Europeo in estate. Qualora si consumasse il triplo addio la squadra giallorossa sembra pronta a pescare in Serie A.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Bellanova: epurazione in corsia

Il nome segnalato in cima alla lista di De Rossi e Ghisolfi è quello di Raoul Bellanova, pista anticipata nei mesi scorsi da Asromalive.it. Il laterale del Torino, atteso dall’Europeo con l’Italia di Spalletti, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe lasciare i granata per 15 milioni di euro.

La cifra potrebbe anche aumentare in caso di buone prestazioni con la maglia azzurra, così come la concorrenza non manca nella corsa al terzino classe 2000. Di sicuro le sue caratteristiche corrispondono all’identikit designato da Daniele De Rossi in vista delle prossime sessioni di mercato in casa giallorossa e la Roma potrebbe tentare l’assalto al terzino destro anche senza il tesoretto derivante dalla Champions League.