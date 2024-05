Giuntoli brucia la Roma: tradimento da 20 milioni

Calciomercato Roma, Giuntoli lavora d’anticipo e tenta di bruciare la concorrenza di De Rossi e dell’Inter in estate. Tradimento da 20 milioni in Serie A.

La stagione della Juventus si è chiusa con la vittoria per 2-0 ai danni del Monza. La Roma di Daniele De Rossi invece chiuderà il suo campionato questa sera ad Empoli, in una gara che mette in palio punti pesanti solo per la compagine toscana. I giallorossi hanno già conquistato matematicamente la sesta piazza che, in caso di mancata vittoria dell’Atalanta nelle prossime due gare, consegnerebbe la Champions League anche alla Roma. In attesa dell’ultima gara della stagione c’è il sorpasso in Serie A targato Giuntoli in casa bianconera.

La Roma scende in campo ad Empoli con le ultime speranze Champions League aggrappate ai risultati dell’Atalanta. La squadra guidata da Gasperini, fresca vincitrice dell’Europa League, deve ancora disputare due gare in campionato, contro Torino e Fiorentina. Se gli orobici non dovessero vincere nessuna delle due gare la Roma sarebbe matematicamente in Champions e ne gioverebbero le casse del club in vista della sessione di calciomercato estivo imminente. La squadra giallorossa, guidata dal tandem Ghisolfi – De Rossi, può conoscere un profondo restyling della rosa in tutti i reparti in vista della prossima stagione. Fari puntati sulla corsia di destra, dove i giallorossi sono stati segnalati su due protagonisti del campionato italiano.

Sorpasso Juve su Di Lorenzo, Inter e Roma al tappeto: firma da 20 milioni

Fari puntati sui terzini destri Raoul Bellanova e Giovanni Di Lorenzo in Serie A. In particolare per quanto riguarda il capitano del Napoli c’è una svolta imminente nel campionato italiano che lo avvicina alla corte di Giuntoli in casa Juventus. L’ex Empoli è seguito anche dall’Inter in caso di addio a Dumfries in estate.

A parlare del futuro del capitano del Napoli è stato Alfredo Pedullà tramite il suo canale YouTube. Il cronista ha svelato: “Credo che la Juventus abbia qualche chances in più per Di Lorenzo, ad oggi. In quel ruolo la Juve cerca un calciatore, dovrà prendere delle decisioni su Danilo che ha un contratto in scadenza nel 2025.” Su Giuntoli e la richiesta del Napoli: “Il rapporto e il gradimento di Giuntoli per Di Lorenzo da 1 a 10 è 11! Lo conosce fin da Napoli. Se la Juve pensa di spendere poco per Di Lorenzo, pensa male: è il simbolo del Napoli, De Laurentiis non glielo darebbe mai ed ha un contratto lungo. La richiesta del Napoli non scenderà sotto i 20 milioni, poi se la Juve potesse inserire dei calciatori è ancora presto per dirlo.”