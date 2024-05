L’uragano Conte spazza via la Roma: scambio con la Juve

Il valzer delle panchine in Serie A è iniziato e coinvolge tante squadre di prima fascia. Antonio Conte sembra ad un passo dal ritorno in Italia e può guastare totalmente i piani della Roma di De Rossi.

Panchine bollenti in Serie A e attesa per gli annunci ufficiali nelle prossime giornate. Nel mese di giugno si attendono grosse novità nel campionato italiano, che coinvolgono direttamente grandi squadre come Juve, Milan e Napoli. I bianconeri, dopo aver esonerato Massimiliano Allegri, sono pronti ad accogliere Thiago Motta dal Bologna. Il Milan, che affronterà la Roma di De Rossi in amichevole, è ad un passo dalla firma di Paulo Fonseca. Mentre Antonio Conte è in pole position per la panchina della squadra partenopea.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è reduce da una stagione travagliata, testimoniata dal triplo cambio in panchina e dal decimo posto finale in classifica. L’eredità di Luciano Spalletti, che ha lasciato dopo la conquista dello Scudetto, è stata difficile da raccogliere prima per Rudi Garcia, poi per Mazzarri, infine per Calzona. Per ripartire al meglio il patron della squadra partenopea ha scelto Antonio Conte, sempre più vicino al ritorno in Serie A. Il ritorno dell’ex Juve e Inter in panchina apre nuovi scenari in ottica calciomercato estivo, che complicano i piani della Roma di Daniele De Rossi.

Calciomercato, Conte al Napoli inguaia la Roma: scambio clamoroso con la Juve

La squadra giallorossa è stata segnalata sulle tracce di due protagonisti della Serie A. Parliamo di Federico Chiesa in casa Juve e Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Entrambi potrebbero lasciare le proprie squadre in estate, quando insieme giocheranno l’Europeo agli ordini del CT Spalletti.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli apre nuove strade in ottica calciomercato estivo, che si intrecciano con la lista dei desideri di mister De Rossi in casa Roma. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico pugliese stima molto l’esterno di attacco, valutato 50 milioni dalla Juve, mentre i bianconeri corteggiano il capitano del Napoli. Il quotidiano sportivo apre all’ipotesi di scambio clamoroso tra Chiesa e Di Lorenzo, che lascerebbe i giallorossi a mani vuote su entrambi i fronti.