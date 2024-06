Belotti ciliegina sulla torta: lascia la Roma ma resta in Serie A: ecco la situazione che si potrebbe verificare nelle prossime settimane. Doppia pista per il Gallo

Come spiegato in un articolo precedente, è l’attacco il reparto che in questo momento ha davvero bisogno di innesti. No, non facciamo di nuovo il quadro generale – diciamo solo che c’è David nel mirino dei giallorossi – ma parliamo di un attaccante che tornerà a Trigoria ma per uscire. E qualcuno forse spera lo faccio in maniera definitiva.

Belotti ha chiuso con la delusione di Atene, in finale di Conference League, la sua esperienza alla Fiorentina. I viola di Commisso non lo riscatteranno e tornerà a fare base a Trigoria. E, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ci sono calde due piste in Serie A per il centravanti, così come noi di Asromalive.it vi avevamo anticipato.

Belotti, ci sono Como e Parma

La prima riguarda il Como: Cesc Fabregas ha bisogno di un attaccante che conosce la categoria e a quanto pare, oltre Pinamonti che lascerà il Sassuolo e non scenderà in B, ha messo nel mirino anche l’attaccante ex Torino che i giallorossi hanno preso a parametro zero. Ma occhio, perché la situazione in Serie A potrebbe riguardare anche un’altra squadra. In questo caso di nuovo una neopromossa.

Sì, perché secondo il quotidiano anche il Parma di Pecchia, che ha vinto il campionato cadetto, potrebbe puntare sul Gallo il prossimo anno. La Roma ovviamente cercherà di cederlo a titolo definitivo per piazzare una plusvalenza importante, che potrebbe regalare a Ghisolfi dei soldi freschi da investire sul mercato. Arrivati a questo punto siamo certi di una cosa: sarà abbastanza difficile, per non dire impossibile, che Belotti possa rimanere nella Capitale. La sensazione, e non solo quella, è che il suo tempo sia finito.