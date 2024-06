Calciomercato Roma, arriva con Chiesa: la scelta di Ghisolfi

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre offensive in casa giallorossa. Il colpo Chiesa potrebbe non bastare per Daniele De Rossi, svolta nella caccia al nuovo terminale offensivo.

Arrivano importanti aggiornamenti in vista delle manovre in entrata del calciomercato estivo della Roma. Dopo l’arrivo nella Capitale dalla Francia di Florent Ghisolfi, c’è stato il primo summit con Daniele De Rossi per studiare le prossime mosse, sia in entrata che in uscita. Ecco cosa emerge intorno alle scelte offensive dell’inedito duetto in vista della prossima stagione. Sono tanti i nodi da sciogliere per il nuovo dirigente transalpino, con il nome di Federico Chiesa ancora in cima alla lista dei desideri ai piani alti di Trigoria.

La strada per arrivare all’esterno offensivo della Juventus è in salita e strettamente legata al rinnovo di contratto per l’ex Fiorentina. Qualora lo stallo tra Federico Chiesa ed il club bianconero dovesse proseguire la Roma potrà tentare di affondare il colpo sulla base di un’offerta intorno ai 25 milioni. Non manca poi la concorrenza sull’ala azzurra, con l’annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli che può far saltare il banco in casa giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni, con un Paulo Dybala sempre più vicino alla permanenza, e con Federico Chiesa ancora in cima alla lista degli acquisti, spunta una svolta radicale nella caccia al nuovo bomber.

Calciomercato Roma, non solo Chiesa per De Rossi: svolta nella caccia al bomber

Oltre a rinforzare gli esterni la Roma continua il casting per l’erede di Romelu Lukaku. Il centravanti belga tornerà al Chelsea a fine mese ed il suo futuro resta un nodo da sciogliere. L’operazione bis alla Roma avrebbe costi proibitivi e De Rossi e Ghisolfi stanno sondando il mercato degli attaccanti puri.

Secondo quanto scrive Francesco Balzani i nomi più caldi nella caccia al bomber in casa Roma sarebbero due. Scartata la suggestione David, il cui prezzo oscilla sui 50 milioni, considerata cara anche la pista Pavlidis, vicino al Benfica. Resta calda l’opzione Kalimuendo, nome che piace molto a Ghisolfi che lo volle al Lens. Altro nome da seguire è quello di Guirassy, in uscita dallo Stoccarda.