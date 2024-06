Calciomercato Roma, nuovo accordo Ghisolfi: ritorno a sorpresa

La sessione estiva di calciomercato della Roma può riservare diverse sorprese in tutti i ruoli. Florent Ghisolfi a caccia del nuovo accordo, reunion a sorpresa per De Rossi.

Si avvicina l’apertura ufficiale del calciomercato estivo e la Roma continua a sondare diverse opportunità, non solo in Serie A. La nuova coppia formata da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi potrà operare un profondo restyling della rosa giallorossa, che comprende tutti i ruoli del campo. Il dirigente francese va a caccia di un nuovo accordo per il ritorno a sorpresa a Trigoria e la reunion con l’ex Capitano nei prossimi mesi. Dopo la firma definitiva di Angelino in corsia continua il casting per l’erede di Leonardo Spinazzola.

L’esterno umbro è destinato a salutare la Roma a parametro zero, con la scadenza del contratto a fine giugno. Colloqui per il prolungamento in giallorosso non ci sono stati neanche nelle ultime settimane, mentre Florent Ghisolfi ha già chiuso il riscatto di Angelino dal Lipsia. Il laterale spagnolo ha firmato un contratto triennale con i giallorossi, ma in caso di addio (quasi scontato) a Leonardo Spinazzola, servirà un altro rinforzo sull’out mancino per Daniele De Rossi. Oltre alla suggestione Emerson Palmieri, spunta un altro ex Roma in Premier League.

Calciomercato Roma, caccia all’erede di Spinazzola: spunta Digne in Premier

Riflettori accesi sul terzino francese Lucas Digne, alla Roma nella stagione 2015-16. Il laterale mancino collezionò 43 presenze in stagione, condite da tre gol. Dopo l’esperienza al Barcellona il transalpino si è trasferito in Premier League, prima all’Everton infine all’Aston Villa.

E Florent Ghisolfi lo ha già seguito lo scorso anno, trovando l’accordo per il trasferimento del terzino al Nizza sulla base di 8 milioni di euro. L’affare sfumò per l’infortunio di Acuna, individuato al tempo dai Villans come sostituto di Digne. Ora, secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, il dirigente francese potrebbe tornare a lavorare per il terzino connazionale, che ritroverebbe da allenatore Daniele De Rossi dopo averci giocato insieme in giallorosso. Tra pochi giorni il contratto di Leonardo Spinazzola scadrà ed i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati nella caccia al rinforzo sulla corsia mancina.