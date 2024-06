Colpo bianconero, Roma spiazzata: alla Lazio con lo sconto

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento per il colpo bianconero nella sessione estiva. Spunta anche la Lazio sul calciatore in uscita e la firma può arrivare con lo sconto.

Tra poco più di due settimane aprirà ufficialmente il calciomercato estivo e si accendono i riflettori intorno alle manovre della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa riparte dall’ex Capitano in panchina e dall’ultimo arrivato Florent Ghisolfi, il dirigente francese è il nuovo responsabile del calciomercato in casa romanista. Sono tanti i nomi dei protagonisti della Serie A accostati alla lista dei desideri giallorossa in estate, dal sogno Chiesa alla suggestione Matias Soulé dalla Juventus, passando per Bellanova e Di Lorenzo per la corsia di destra.

La Roma è attesa da una sessione di calciomercato estivo fondamentale per tornare alla caccia delle posizioni nobili in Serie A. Il nuovo tandem, formato da De Rossi e Ghisolfi, potrà intervenire in entrata ed in uscita su tante zone di campo. Oltre alle corsie esterne, sia difensive che offensive, i giallorossi sono a caccia di rinforzi per il pacchetto di centrocampo da consegnare all’ex Capitano. Non è un mistero che manchi un calciatore in grado di donare dinamismo, fisicità e qualità nella zona nevralgica di gioco ed è tornato di moda il profilo di Lazar Samardzic, segnalato ancora una volta in uscita dall’Udinese nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma: la Lazio riallaccia i contatti per Samardzic

Il centrocampista serbo, mancino classe 2002, potrebbe lasciare i friulani nei prossimi mesi con la Roma che monitora con stima ed interesse l’opzione per il pacchetto di centrocampo. Accostato in passato a Juventus, Inter e Napoli, ora la concorrenza è rappresentata dall’inserimento della Lazio, alla caccia dell’erede di Luis Alberto, che giocherà in Qatar la prossima stagione.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Messaggero’, i biancocelesti hanno riavviato in segreto i contatti per il centrocampista bianconero, già sondato dodici mesi fa. Lotito spera di chiudere sulla base di un’offerta da 15 milioni più bonus, mentre la richiesta dell’Udinese oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.